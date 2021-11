Giuria quasi tutta bianca in Arberry Killing Tross Scrutiny

Giovedì fuori dal tribunale, gli attivisti hanno sostenuto che il processo è stato sostanzialmente interrotto.

“Non è neutrale rispetto alla razza”, ha detto Barbara Arnwine, avvocato e membro di un gruppo chiamato Transforming Justice Coalition. “È razzista prendere di mira le giurie nere. È disgustoso mentire e fingere di fare altro che sbarazzarsi delle giurie nere.

Sig. Il caso contro le persone accusate dell’omicidio di Arbery è raro in cui un avvocato, Batson, lancia sfide; Di solito sono forniti da avvocati difensori che impediscono l’esclusione delle minoranze dal processo di selezione della giuria. Ci sono molti studi Incentrato sugli avvocati, Hanno eliminato due o tre volte più giurati neri di altri individui in stati come Alabama, Louisiana e North Carolina.

La performance di Batson come strumento per eliminare i pregiudizi razziali nel processo di arbitrato è stata severamente criticata negli ultimi anni dagli studiosi di diritto. UN Articolo sulla revisione legale della California L’anno scorso, l’avvocato Annie Sloan ha sostenuto che Batson è ora ampiamente considerato come “una decisione sdentata e inadeguata che non è riuscita a ridurre l’ingiusta esclusione delle giurie di colore”.

SM. Le sfide di Sloan e Batson raramente hanno avuto successo perché era così facile per gli avvocati fornire una giustificazione razziale al loro sciopero. Inoltre, ha sostenuto che Batson non ha tenuto conto del pregiudizio implicito, il che significa che gli avvocati possono colpire i giurati senza nemmeno rendersene conto per motivi razziali.

Il promettente cambiamento della signora Batson da parte dello Stato di Washington. Sloan ha sottolineato che la sentenza della Corte Suprema dello stato del 2018 preclude serie sfide se un “osservatore obiettivo” considera la razza o l’etnia della giuria un fattore nel licenziarli.

Nel 2020, la California ha adottato un approccio simile. L’Arizona vieterà l’uso degli scioperi beriberi dal 1 gennaio.