Gli attacchi missilistici russi uccidono almeno 11 persone in Ucraina: aggiornamenti in tempo reale

Foto non datata di Andrew Bagshaw. credito… Bryce Wilson, via Reuters Chris Barry, uno dei due uomini britannici uccisi in Ucraina. credito… Chris Barry, tramite Instagram, tramite Reuters

La polizia ucraina ha detto che due cittadini britannici, Andrew Bagshaw e Chris Barry, hanno lasciato la città di Kramatorsk alle 8 del mattino del 6 gennaio e si sono diretti a est verso le linee del fronte nella guerra dell’Ucraina con la Russia.

La loro missione, secondo un operatore umanitario a conoscenza della questione, era di evacuare una donna anziana a Solidar, una piccola città dove le forze russe e ucraine stavano combattendo una feroce battaglia.

Non sono mai tornati.

Le domande sulla loro sorte sono rimaste fino a martedì, quando la famiglia di Barry ha confermato in una dichiarazione rilasciata attraverso il Foreign Office del Regno Unito che “la nostra amata Chrissie” e Mr Bagshaw erano stati uccisi “mentre tentavano un’evacuazione umanitaria da Solidar”.

“La sua determinazione disinteressata ad aiutare gli anziani, i giovani e i diseredati là fuori ha reso noi e la sua famiglia allargata molto orgogliosi”, si legge nella dichiarazione.

I genitori del signor Bagshaw hanno affermato che credeva che l’auto dell’uomo fosse stata colpita da un proiettile di artiglieria, sebbene le indagini siano in corso. Conferenza stampa. Hanno detto di temere un simile risultato, ma erano “molto orgogliosi” del suo lavoro.

Il signor Bagshaw, 47 anni, e il signor Barry, 28 anni, facevano parte di un gruppo ad hoc di stranieri con poca o nessuna esperienza di combattimento che hanno aiutato a evacuare i civili dal fronte, hanno detto i conoscenti. Molti degli sfratti del signor Barry e del signor Bagshaw sono stati Documentato di giornalistitra cui Arnaud De Decker, che ha partecipato Filmato del signor Barry a Bakhmut giorni prima della sua scomparsa.

La loro morte è stata un duro promemoria del pericolo che devono affrontare coloro il cui lavoro è diventato un’ancora di salvezza nel Donbass, dove molti ucraini sono intrappolati in alcune delle peggiori zone di guerra d’Europa dalla seconda guerra mondiale.

Il 6 gennaio, i due uomini si sono recati a un indirizzo davvero pericoloso, ha detto Grzygorz Rybak, un altro volontario straniero che ha lavorato con i due uomini e ha vissuto con il signor Bagshaw a Kramatorsk per due settimane. “E non sono tornati.”

PMC Wagner, un famigerato gruppo mercenario che combatte per conto della Russia, ha affermato una settimana dopo la sua scomparsa di aver trovato i corpi di uno degli uomini. Il gruppo ha pubblicato su Telegram le foto di quelli che sembravano essere i loro passaporti, insieme a un certificato che identifica il signor Barry come volontario della Fondazione Pavlo Vyshniakov, un ente di beneficenza con sede a Kiev che invia risorse tra cui cibo e forniture mediche a civili, ospedali e militari . gruppi. La fondazione ha rifiutato di commentare.

L’affermazione di Wagner non poteva essere verificata all’epoca e da allora i media statali russi hanno affermato, senza prove, che gli uomini fossero mercenari.

La guerra in Ucraina è una situazione umanitaria. Le condizioni in alcune aree sono troppo precarie perché i residenti sopravvivano, o perché molte organizzazioni internazionali permettano al loro personale di avventurarsi, ha affermato Abe Stoddard, analista di politiche umanitarie.

Quindi alcune delle evacuazioni più gravi vengono effettuate da volontari indipendenti – “in altre parole, le persone che hanno la minor quantità di risorse per mantenere le persone al sicuro”, ha detto Stoddard.

Brian Stern, un veterano dell’esercito americano che ha co-fondato un’organizzazione umanitaria operazione di salvataggioHa definito gli sforzi di evacuazione in prima linea dell’Ucraina “tutti contro tutti”. Ha detto che mentre i volontari stranieri sono venuti in Ucraina con buone intenzioni, “la maggior parte di loro non ha idea di cosa stiano facendo”.

“Questa è la vera ragione per cui questa è una storia così triste”, ha detto.

La sua famiglia ha detto che il signor Barry era un ingegnere del software che voleva viaggiare per il mondo.

All’inizio di gennaio, ha detto Stazione locale della BBC In Cornovaglia, dove è cresciuto, “non sapeva nulla” dell’Ucraina prima dell’invasione, ma “è diventato ossessionato” dall’aiutare. Con l’intenzione di arruolarsi con i combattenti stranieri, ma non avendo esperienza di combattimento, ha invece acquistato un camion e ha iniziato a lavorare come autista di evacuazione lo scorso marzo.

su Instagram Posta Alcuni giorni dopo il suo arrivo, il signor Barry ha scritto che era preoccupato per un viaggio programmato a Kharkiv perché “tutti quelli con cui ho parlato di questo viaggio pensano che ci sia una forte possibilità che tu muoia”.

Il signor Bagshaw era un ricercatore di genetica britannico che era tra un lavoro e l’altro la scorsa primavera a Christchurch, in Nuova Zelanda, quando ha deciso di andare in Ucraina, scrive un fotoreporter che ha incontrato a Araldo della Nuova Zelanda in ottobre. La sua famiglia ha detto ai giornalisti che credeva “era la cosa moralmente giusta da fare”.

La loro operazione ad hoc è stata svolta in gran parte da una piccola comunità di anglofoni a Kramatorsk, ha affermato Rybak, che ha tradotto per i volontari. Ha detto che né il signor Barry né il signor Bagshaw parlavano ucraino o russo.

Il signor Rybak ha detto che gli ucraini avrebbero contattato gli operatori umanitari locali per i parenti vicino a Bakhmut, e i loro indirizzi sarebbero stati trasmessi ai volontari, che si sarebbero recati nella zona del conflitto per evacuarli, spesso con veicoli donati o finanziati dalla folla. Ryback ha detto che i viaggi erano imprevedibili, con indirizzi a volte vacanti o residenti che si opponevano allo sfratto.

I ragazzi avevano piani per il dopoguerra. Il signor Rybak ricorda che il signor Barry aveva un partner che voleva sposare e il signor Bagshaw vuole continuare la sua carriera scientifica.

Disse: “Volevano vivere”.

Thomas Gibbons Neff Contribuire alla redazione dei report.