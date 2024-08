Gli highlights del fantasy football della partita di giovedì

• Adonai Mitchell ha un minutaggio promettente: Mitchell giocava davanti Alec Pierce Su tre dei quattro tiri in 12 persone per Indianapolis Colts Ha segnato il primo gol della partita.

• Charlie Jones ritorna ai Cincinnati Bengals: Il running back dei Bengals ha segnato un touchdown del via libera alla prima giocata della partita, complicando la battaglia con il ricevitore di riserva dei Bengals.

Tempo stimato di lettura: 5 minuti

Il riepilogo del fantasy football di PFF si concentra sull’utilizzo e sulle statistiche dei giocatori, descrivendo in dettaglio tutte le informazioni vitali necessarie per avere successo nel fantasy football nel 2024.

Indianapolis Colts @ Cincinnati Bengals

promettente Adonai Mitchell Utilizzo: Mitchell ha fatto diverse apparizioni nella formazione Big 12, suggerendo che potrebbe essere un titolare a tempo pieno prima piuttosto che dopo.

Mitchell ha iniziato a gareggiare nel campo di addestramento Alec Pierce Per lo spot ricevitore ampio esterno opposto Michael Bateman Jr. Josh Downs È andato al ritiro prima di una partita di preseason, che ha portato Mitchell a essere spostato al centro. Ciò significa che non abbiamo avuto una buona indicazione su come sono stati distribuiti gli scatti tra Mitchell e Pierce perché, per la maggior parte, hanno suonato entrambi nello stesso momento.

Nella prima settimana della preseason, i Colts hanno giocato da titolari per due partite, ma sono rimasti in totale 11 giocatori per tutto il tempo. Mitchell e Pierce giocarono altre due partite e si divisero il campo di gioco con 12 giocatori, indicando che i Colts erano disposti a utilizzare Mitchell in questo gruppo di giocatori. I Colts hanno fatto riposare i loro titolari per Gara 2, che includeva Mitchell. Questo era un altro segnale promettente.

Nella partita di giovedì sera, i Colts hanno utilizzato 12 giocatori in quattro giocate. Mitchell ne prese tre e Pierce ne prese uno. L’unico avvertimento è che Pierce ha preso il primo. Si tratta di un campione molto piccolo e bisogna tenere conto del fatto che Pierce ha sparato per primo. È un altro segno promettente che Mitchell può continuare a giocare scatti significativi anche quando ritorna Downs. È un debuttante che merita una scelta a tutto tondo nei campionati più profondi. Se finisce per diventare un titolare mediocre, non varrà la pena iniziare, ma qualsiasi wide receiver principiante ha la possibilità di andare avanti e vedrà gli snap per avere la possibilità di andare avanti.

Charlie Jones Torniamo ai Bengala: Il ricevitore e il risponditore di riserva dei Bengals hanno saltato le ultime due partite per un infortunio al ginocchio.

Jones è stato scelto al quarto turno dai Bengals un anno fa e si prevede che sarà il titolare della squadra almeno un running back. Jones è stato il primo giocatore a restituire la palla ai Bengals in questa partita. Ha anche sottolineato la necessità della sua partecipazione nel restituire la palla dopo aver portato la palla iniziale a 48 yard di distanza. Trayvion Williams Ha anche giocato a ritorni di calcio e Chase Brown L’altro giocatore dovrebbe essere Jones. Quarto nella classifica di profondità Ma passerà al terzo posto una volta che i Bengals saranno spodestati Chris Evans, Chi ha sofferto Un infortunio pone fine alla stagione.

Anche Jones tiene Jermaine BurtonIl percorso d’azione dei Bengals in questa stagione è stato difficile. I Bengals hanno fatto riposare i loro quattro migliori ricevitori larghi, tra cui… Trenton Irwin E André IosifasCiò significa che chiunque abbia giocato in questo incontro è nella migliore delle ipotesi il quinto nella lista di profondità per iniziare la stagione.

Burton ha giocato pesantemente solo nella squadra da 11 nel pre-campionato, ma non nella squadra da 12, nonostante non giocasse al centro. Jones è stato il ricevitore principale all’inizio di questa partita e dovrebbe essere il ricevitore di riserva nella stagione regolare. Anche il destinatario senza opzione del 2023 Shedrick Jackson Ha giocato più snap di Burton nei suoi primi tentativi in ​​ciascuna delle ultime due settimane. Burton rimane settimo nella classifica di profondità e passerebbe al sesto se i Bengals mantenessero sei ricevitori larghi e si sbarazzassero di Jackson, ma Burton non sembra essere coinvolto molto all’inizio della stagione, e potrebbe essere in pericolo di essere uno dei Giocatori inattivi dei Bengals all’inizio della stagione. Non è qualcuno che prendo di mira nella stragrande maggioranza dei campionati riformulati.

Note varie

Orsi di Chicago @ Capi di Kansas City

Principe Denerico Sembra probabile che sia incluso nell’elenco: Si prevede che l’ex linebacker non scelto nel draft si unirà al roster di 53 uomini nonostante abbia perso una yard nei suoi tre carry.

I Chiefs hanno deciso di non firmare nuovamente Jerick McKinnonche ha aperto un posto nel roster per un linebacker offensivo più giovane. Kansas City non ha aggiunto nessuno di nuovo al draft, consentendo una competizione molto aperta. Prince ha effettuato un terzo e un quarto drive e parte del quinto drive nella prima partita di preseason dei Chiefs, e sembrava essere l’ovvio candidato per essere il terzo down back.

Nella seconda partita, Edwards-Helaire si sedette e apparve il linebacker Carson Steele Ha giocato tutti gli snap nel secondo e nel terzo round per i Chiefs. Prince non ha partecipato fino al quarto round e ha giocato fino alla fine del terzo quarto.

Giovedì sera, Prince ha iniziato al posto di Steele, ha ottenuto tutti gli snap al primo tentativo, poi non è tornato in partita. Steele è subentrato dopo il primo tentativo. Steele aveva numeri molto migliori, inclusa la corsa per 31 yard e il punteggio su una corsa di una yard.

Prince potrebbe finire come la quarta opzione su quattro come cornerback, ma se il suo posto nel roster fosse stato in pericolo, probabilmente non avrebbe iniziato la partita. Avrebbe anche avuto più occasioni più avanti nella partita. I Chiefs avevano l’abitudine di mantenere costantemente quattro quarterback nel roster quando avevano Anthony Sherman, quindi non sarebbe del tutto sorprendente se ciò accadesse di nuovo.

Nsimba Webster Rende il caso WR4: Webster ha ricevuto tre passaggi per 68 yard nel kickoff giovedì sera.

I primi tre posti come wide receiver per i Bears sono stati decisi, ma tutto il resto è in discussione. Nel gioco Hall of Fame, Tyler Scott, Colin Johnson E DeAndre Carter Erano i due ricevitori larghi al primo tentativo. Nella prossima partita, Dante Pettis Era al posto di Johnson, ma Webster non ha giocato in nessuna di quelle partite.

La settimana scorsa, Webster è stato uno dei primi wide receiver a giocare al posto di Carter, che non stava giocando, e Webster si è aggiudicato il maggior numero di scatti. In questa partita, Scott e Webster hanno iniziato e hanno giocato molto di più nel primo tempo rispetto a Johnson o Carter, mentre Pettis ha giocato Non ha giocatoMentre Scott era il favorito per essere il quarto ricevitore, Bettis e Webster hanno entrambi ottenuto numeri migliori su meno rotte.

È anche possibile che i Bears non abbiano un quarto ricevitore chiaro, solo backup per ciascuno dei loro titolari. Bettis potrebbe essere il kicker di riserva, Webster è il ricevitore X di riserva per DJ Moore e Scott è il ricevitore Z di riserva per Rome Odunze. Finora nella preseason, i Bears hanno avuto una forte tendenza a utilizzare i loro wide receiver in questo modo. Quindi, se un wide receiver dei Bears si infortuna in questa stagione, ciò potrebbe dipendere da quale ricevitore si infortuna, il che determinerà quale sostituto giocherà più snap.

Note varie

I Bears hanno fatto riposare il loro quarterback Caleb Williams difensore centrale Dandre Swift , Roshawn Johnson E Khalil Herbert ricevitori larghi DJ Moore , Keenan Allen E Roma Udonze , E le cose strette Cole Kmit , Gerald Everett E Mercedes Lewis .

, Philos Jones Jr È improbabile che si unisca alla lista. È passato da ricevitore largo a linebacker in questo campo di addestramento. I Bears iniziarono come quarterback Travis Homer , Che ha preso il comando nei primi due tentativi. Principiante non classificato Ian Wheeler Ha fatto il terzo giro prima che Jones facesse il quarto. Questo lo colloca al sesto posto nella classifica di profondità. Ampio futuro DeAndre Carter Jones era il titolare che tornava giovedì sera, quindi non hanno bisogno di lui nella rivincita. Jones sarà un candidato per unirsi alla squadra di allenamento.

, I Chiefs hanno fatto riposare i loro due quarterback Patrick Mahomes E Carson Wenz difensore centrale Izaya Pacheco E Clyde Edwards-Helaire ricevitori larghi Riso Rasheed , Justin Watson E Saverio Degno , E le cose strette Travis Kelsey E Noah Gray .

, Ampio futuro Hollywood Marrone È ancora fuori gioco a causa di un infortunio e le sue condizioni nella prima settimana rimangono le stesse. In questione .

Cielo Moore Aveva a che fare con Ferito all’inizio della settimana , Il che spiega il suo basso numero di giocate, anche se è un po’ sorprendente che abbia giocato. Moore Si prevede che sarà selezionato nell’elenco Uno o due dei wide receiver dei Chiefs che hanno iniziato giovedì verranno probabilmente rilasciati. Cadario Tony È preferibile .

Note sulla tabella