Il secondo destinatario di un impianto cerebrale umano prodotto da Neuralink, che utilizza nella progettazione assistita da computer e nei videogiochi

Mentre Neuralink sta lavorando per ottenere l’approvazione per l’uso generale della sua tecnologia di interfaccia cervello-computer, ora ha due pazienti umani che hanno ricevuto l’impianto sperimentale. Il secondo paziente, [Alex]Il trapianto è stato eseguito nel luglio 2024 ed è… Si dice che stia benedove ha potuto giocare a giochi come Counter Strike 2 senza utilizzare il vecchio controller azionato dalla bocca. Crea anche progetti in Fusion 360 da stampare in 3D.

Questa notizia positiva arriva dopo che è stato registrato il primo caso di contagio del paziente ([Noland Arbaugh]) Soffriva di grossi problemi Con il suo impianto, solo il 10-15% degli elettrodi funzionava ancora dopo aver ricevuto l’impianto a gennaio. Apparentemente era un problema di restringimento dei terminali degli elettrodi Problema noto Già anni fa.

Abbiamo analizzato le affermazioni di Neuralink nel 2019, quando il suo fondatore annunciò: [Elon Musk] – Aveva obiettivi elevati per l’impianto, tra cui la lettura e la scrittura del cervello, l’integrazione con l’intelligenza artificiale e molto altro. Da allora, Neuralink è finito nelle notizie in gran parte grazie a diversi animali da esperimento che ha ucciso durante una campagna di test prima di intraprendere i primi test sull’uomo.

Sembra inoltre esserci un problema persistente con la rumorosa trasmissione dei dati dagli elettrodi, poiché si tratta di molti più dati di quelli che possono essere trasmessi in modalità wireless. Per risolvere questo problema apparentemente impossibile, Neuralink è ora qui per risolvere questo problema Si rivolse al pubblico Con lei La sfida della compressione Neuralink Che qualcuno abbia creato un algoritmo di compressione senza perdite è sorprendente.

Con così tante sfide rimaste aperte, dovrebbe essere chiaro che ci vorranno molti altri anni prima che l’impianto Neuralink sia pronto per l’uso, ma almeno finora sembra rendere la vita più facile a due pazienti umani.