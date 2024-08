Gli incredibili specchi dietro la tecnologia avanzata

La dottoressa Elise Vernet è una specialista di ottica adattiva dell’ESO e ha supervisionato lo sviluppo dei cinque specchi giganti che raccoglieranno la luce e la trasmetteranno all’attrezzatura di misurazione del telescopio.

Ciascuno degli specchi personalizzati di ELT è un’impresa di design ottico.

Il dottor Vernet descrive lo specchio convesso M2 da 14 piedi (4,25 m) come un “pezzo d’arte”.

Ma forse gli specchi M1 e M4 esprimono al meglio il livello di complessità e precisione richiesto.

Lo specchio primario M1 è lo specchio più grande mai realizzato per un telescopio ottico.

“Sono 39 milioni.” [128ft] Di diametro, è composto da [798] “Lo specchio è costituito da segmenti esagonali, allineati in modo da comportarsi come uno specchio perfetto e omogeneo”, afferma il dottor Vernet.

L’M1 raccoglierà fino a 100 milioni di volte più luce dell’occhio umano e dovrebbe essere in grado di mantenere la posizione e la forma con un livello di precisione 10.000 volte più sottile di un capello umano.

Lo specchio M4 è il più grande specchio deformabile mai realizzato e sarà in grado di cambiare forma 1.000 volte al secondo per correggere le turbolenze atmosferiche e le vibrazioni del telescopio stesso che possono distorcere le immagini.

La sua superficie flessibile è costituita da sei petali di materiale vetroceramico di spessore inferiore a 2 mm (0,075 pollici).

I petali sono stati prodotti da Schott a Magonza, in Germania, quindi spediti allo studio di ingegneria Safran Reosc fuori Parigi, dove sono stati lucidati e assemblati per formare uno specchio perfetto.

Il processo di produzione dei cinque specchi è in fase di completamento e presto saranno trasportati in Cile per l’installazione.