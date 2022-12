Gli screenshot di Assassin’s Creed Jade sono trapelati online, mostrando il cross-play e il combattimento

Sembra che sia trapelato un filmato di Assassin’s Creed Jade, un gioco mobile in arrivo ambientato in Cina. Il video mostra l’attraversamento delle battaglie, in quella che sembra essere una delle prime sezioni del gioco.

Secondo un rapporto di VGCGli screenshot sono trapelati su Reddit e sembrano provenire da una build iniziale. Il gameplay, registrato da un iPhone, a volte mostra filigrane che disconoscono: “Questa è una prima versione del gioco e non rappresenta la qualità finale del prodotto”. Gli screenshot trapelati sembrano provenire dalle sezioni tutorial di apertura del gioco. Mostra un personaggio che salta attraverso una sezione della Grande Muraglia cinese, mentre un villaggio dietro di lui viene attaccato da un esercito di Xiongnu. I controlli touchscreen sono visivi, ma l’interfaccia e il gameplay sono generalmente simili ai moderni giochi di Assassin’s Creed su console, completi di mini-mappa, segnalini obiettivo e attacchi leggeri/pesanti.

In Jade, i giocatori creeranno i propri personaggi, piuttosto che assistere al ritorno di Shao Jun, l’eroe di Assassin’s Creed Chronicles. Assassin’s Creed Jade è stato annunciato insieme Altri tre giochi di Assassin’s Creed all’inizio di quest’anno. Un altro gioco mobile ancora senza titolo è stato sviluppato in collaborazione con Netflix e sarà lanciato esclusivamente sulla piattaforma di streaming. Gli altri due giochi sono le versioni console/PC con nome in codice Red, ambientato in Giappone, e Hexe, ambientato nel Sacro Romano Impero. Entrambi verranno rilasciati qualche tempo dopo Miraggio in arrivoche è prenotato per il 2023. Anche questi prossimi giochi fanno parte Centrotavola di Assassin’s Creed Infinity.