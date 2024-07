Green Dot Bank (GDOT), il partner bancario di Apple e Walmart, è stata multata di 44 milioni di dollari dalla Fed.

Green Dot Bank, una banca boutique registrata nello Utah che sostiene prodotti finanziari di alcune delle più grandi aziende americane – tra cui Apple e Walmart – ha accettato oggi di pagare una multa di 44 milioni di dollari precedentemente divulgata dalla Federal Reserve. Oggi le azioni di Green sono scese del 5,7% a 9,26 dollari, ora dell’85% al ​​di sotto del suo massimo storico di 63,44 dollari fissato nell’ottobre 2020. La multa non impone restrizioni alla capacità della banca di servire i suoi clienti esistenti.

In una dichiarazione rilasciata questo pomeriggio, la Fed ha affermato che la multa è dovuta a “numerose pratiche sleali e ingannevoli e a un programma imperfetto di gestione del rischio di conformità dei consumatori”. Secondo la dichiarazione, Green Dot ha violato il diritto dei consumatori nella commercializzazione, vendita e assistenza di prodotti di carte di debito prepagate e nella fornitura di servizi di pagamento per la preparazione delle dichiarazioni dei redditi.

Nello specifico, Green Dot non ha divulgato adeguatamente le commissioni di elaborazione del rimborso fiscale per i servizi di preparazione fiscale forniti su un sito Web di terzi. Green Dot aveva precedentemente annunciato di aver accantonato 20 milioni di dollari per coprire la multa. L’amministratore delegato di Green Dot, George Gresham, ha dichiarato in una nota che la banca sta lavorando a stretto contatto con le autorità di regolamentazione per prepararsi alle azioni di applicazione pubblica.

“Si tratta di pratiche che sono in atto da anni e abbiamo adottato e continueremo a adottare misure significative per correggere e rimediare a questi problemi, inclusi aggiornamenti significativi alle nostre operazioni, all’imballaggio dei prodotti e al marketing”, ha affermato Grisham nella dichiarazione.

fortuna È stato precedentemente segnalato che Green Dot collabora con Apple e Walmart. La banca fa parte di una tendenza recente chiamata “banca come servizio”, in cui le banche autorizzate collaborano con aziende tecnologiche per aiutarle a costruire servizi che solo le banche possono fornire.

L’analista finanziario Timothy Switzer della società di intermediazione di servizi finanziari Keefe, Bruyette & Woods ha scritto in una nota agli investitori che, sebbene la multa sia maggiore dell’importo inizialmente stanziato dalla banca, è inferiore alla perdita massima possibile di 50 milioni di dollari stimata dalla direzione della banca. . KBF stima che ulteriori 24 milioni di dollari ridurrebbero l’utile per azione tra 0,35 e 0,44 dollari, a seconda della deducibilità fiscale, rappresentando una riduzione dal 23% al 30% rispetto alle stime attuali.

“È importante sottolineare che l’ordinanza non impone alcuna restrizione alle operazioni commerciali di GDOT, come aveva previsto l’amministrazione, indicando che l’impatto finanziario diretto sarebbe limitato ai requisiti di investimento”, ha scritto Switzer.

Oltre alla multa, la Federal Reserve richiede a Green Dot di nominare una terza parte indipendente per migliorare il proprio programma di gestione del rischio di conformità dei consumatori, sviluppare un efficace programma antiriciclaggio e impiegare una terza parte indipendente per condurre una revisione di determinate transazioni attività.

Si prevede che la società pubblicherà i risultati degli utili del secondo trimestre l’8 agosto e si prevede che tali risultati forniranno ulteriori informazioni.