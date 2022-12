Grida all’Atlantic Records. Ragazzi, ci avete superato.

Daniel Platzmann, Dan Reynolds, Daniel Wayne Sermon e Ben McKee di Imagine Dragons partecipano al Variety 2022 Hitmakers Lunch presso la City Market Social House il 3 dicembre 2022 a Los Angeles, California (Foto: Kevin Winter/Getty Images)

diversiIl sesto Hitmakers Luncheon annuale, che ha premiato gli artisti, scrittori, produttori e dirigenti musicali dietro i 25 singoli di maggior successo del 2022, si è svolto sabato al City Market Social House di Los Angeles. Tra i premiati c’erano Elton John e Dua Lipa (Hitmakers of the Year ), Sam Smith, Kim Petras (creatori dell’anno) e Selena Gomez (canzone del film dell’anno). Gli Imagine Dragons hanno anche vinto il Gruppo dell’anno e il discorso di ringraziamento di Dan Reynolds è stato sicuramente il momento più divertente dell’evento. Il cantante ha trascorso buona parte del suo tempo sul palco prendendo in giro i dirigenti presenti della Atlantic Records – che diversi Ironia della sorte, è stato appena nominato Etichetta dell’anno, passando la firma di Imagine Dragons un decennio prima.

Dopo aver iniziato il suo discorso notando che “aveva una traccia strana” come mormone cresciuto a Las Vegas, poi ringraziando la BYU per averlo licenziato, Reynolds ha scherzato, “Grida alla Atlantic Records. Ragazzi, ci avete abbandonato. Gridate a voi . Ci hai portato a Disneyland.” Land, però. Te lo ricordi? I ragazzi ci hanno portato a Disneyland gratis! È stato grandioso! [Former Atlantic A&R rep] sire [Lehman]Se eri qui, hai provato a firmare con noi, ma la gente non ci ha creduto. Ma Atlantic, ti festeggiamo. È bello avere un po’ di sana competizione”.

Reynolds ha poi dichiarato l’attuale etichetta degli Imagine Dragons, Interscope Records, “la migliore al mondo”, anche se ha ammesso: “Il nostro capo non è qui. Non gli importa abbastanza. Ma va bene così. Va tutto bene. Non preoccupati di tutto questo.” Buona cosa. Continueremo a fare soldi per te. “

Per contestualizzare i commenti di Reynolds sull’enorme opportunità mancata di Atlantic, gli Imagine Dragons hanno venduto più di 75 milioni di dischi in tutto il mondo dal 2012, rendendoli uno degli artisti più venduti di tutti i tempi. È anche il primo gruppo rock ad avere quattro canzoni – “Radioactive”, “Demons”, “Believer” e “Thunder” – ciascuna con più di un miliardo di successi.

Reynolds ha tenuto la sala Hitmakers dei partecipanti all-star – tra cui Jack Harlow, HER, Rita Wilson, Kara DioGuardi, Caroline Polachek, Justin Tranter e il direttore dell’evento DJ Cassidy – mentre poi ricordava gli umili inizi di Imagine Dragons a Las Vegas O’ Shea Irish pub Sede della “birra più economica della Strip” Dice: “È orribile. È il peggiore. È l’inferno sulla terra. Abbiamo suonato lì per sei ore per tre anni. Ci hanno lasciato fare metà delle cover e metà originali. Abbiamo suonato Britney Spears in Toxic.” Abbiamo suonato “Save a Horse, Ride a Cowboy”. È stato terribile. È stato davvero terribile. Ma ci hanno fatto guadagnare soldi, e poi abbiamo potuto comprare Taco Bell. E siamo qui . Quindi, grazie a O’Shea. Grazie ad Atlantic. Ma grazie soprattutto a Interscope”.

Reynolds ha concluso il suo esilarante discorso sottolineando che i suoi genitori mormoni non hanno mai voluto che diventasse un musicista, ridendo: “Ho sette fratelli. Sono tutti dottori e avvocati. Ma ora sono il più ricco! ” McKee e il batterista Daniel Platzman de Il Palco, diversiApparentemente, l’editore musicale esecutivo Shirley Halperin lo ha ringraziato per “svegliare la stanza”.

Guarda il discorso completo di Reynolds di seguito:

Altri vincitori di Hitmakers del 2022 sono stati “About Damn Time” di Lizzo per il record dell’anno, Latto per l’artista rivoluzionario, Future for the Collaborator Award, Omar Apollo per il TikTok Future Icon Award, DioGuardi per l’A&R Award, Kid Harpoon e Tyler Johnson per Songwriters of the Year, Jesse Collins per Executive of the Year, Ebony Ward per Manager of the Year, Ricky Reed per Producer of the Year e “Running Up That Hill” di Kate Bush per Synch of the Year.

