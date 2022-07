Guadagno Citigroup (C) per il secondo trimestre 2022

Jane Fraser, amministratore delegato di Citi, si dice convinta che l’Europa cadrà in recessione mentre è alle prese con l’impatto della guerra in Ucraina e la conseguente crisi energetica.

Gruppo cittadino Venerdì, ha pubblicato i risultati del secondo trimestre che hanno superato le aspettative degli analisti per quanto riguarda guadagni e ricavi, poiché la società ha beneficiato di tassi di interesse più elevati e solidi risultati commerciali.

Ecco cosa ha riportato la banca rispetto a quanto si aspettava Wall Street, sulla base di un sondaggio degli analisti di Refinitiv:

Guadagno per azione: $ 2,19 contro $ 1,68 previsto

Entrate: $ 19,64 miliardi contro $ 18,22 miliardi previsti

Le azioni della banca sono aumentate del 6,4% nelle negoziazioni pre-mercato.

La banca con sede a New York ha affermato che gli utili sono scesi del 27% a $ 4,55 miliardi, o $ 2,19 per azione, da $ 6,19 miliardi, o $ 2,85, un anno fa. dichiarazioneLa banca ha stanziato fondi per le perdite previste sui prestiti. Ma gli utili hanno superato facilmente le aspettative per il trimestre poiché gli analisti hanno tagliato le stime del settore nelle ultime settimane.

I ricavi sono aumentati dell’11% in più del previsto nel primo trimestre a 19,64 miliardi di dollari, più di 1 miliardo di dollari in più rispetto alle stime, poiché la banca ha guadagnato più proventi da interessi e ha ottenuto ottimi risultati nella sua attività di trading e servizi istituzionali.

Tra le quattro grandi banche che riporteranno i risultati del secondo trimestre questa settimana, Citigroup ha superato le aspettative di fatturato.

“In un contesto macroeconomico e geopolitico difficile, il nostro team ha prodotto risultati solidi e siamo in una posizione forte per superare tempi incerti, data la nostra liquidità, qualità del credito e livelli di riserva”, ha affermato Jane Fraser, CEO di Citigroup.

Ha notato che la gestione della liquidità aziendale, il trading di Wall Street e le carte di credito al consumo hanno ottenuto buoni risultati nel trimestre.

Il gruppo di clienti istituzionali della società ha registrato un aumento del 20% delle entrate a 11,4 miliardi di dollari, quasi 1,1 miliardi di dollari in più di quanto gli analisti si aspettassero, guidato da ottimi risultati commerciali e dalla crescita dell’attività di gestione della liquidità aziendale della banca. Treasury & Trading Solutions ha ottenuto un aumento del 33% delle entrate a 3 miliardi di dollari.

Citigroup ha affermato che i ricavi del trading a reddito fisso sono aumentati del 31% a $ 4,1 miliardi, battendo le stime di $ 4,06 miliardi, grazie alla forte attività sui tassi di cambio e sui desk delle materie prime. I ricavi del trading azionario sono aumentati dell’8% a 1,2 miliardi di dollari, appena al di sotto della stima di 1,31 miliardi di dollari.

Analogamente ai peer, i ricavi dell’investment banking sono diminuiti del 46% a 805 milioni di dollari, al di sotto della stima di 922,8 milioni di dollari.

I titoli bancari sono stati duramente colpiti quest’anno dai timori che gli Stati Uniti stiano affrontando una recessione, che potrebbe portare a un picco nelle perdite sui prestiti. Come il resto del settore, anche Citigroup sta affrontando un forte calo dei ricavi dell’investment banking, compensato dal rafforzamento dei risultati commerciali nel trimestre.

Nonostante i guadagni azionari di venerdì, Citigroup rimane la più economica delle Big Six banche statunitensi dal punto di vista della valutazione. Il titolo è sceso del 27% nel 2022, fino alla chiusura di giovedì, quando le sue azioni hanno raggiunto il minimo di 52 settimane.

Per aiutare a dare una svolta alla società, Fraser ha annunciato l’intenzione di uscire dai mercati bancari al dettaglio al di fuori degli Stati Uniti e determinare il medio termine Obiettivi di ritorno a marzo.

prima di venerdì, Wells Fargo Sono stati registrati risultati contrastanti poiché la banca ha stanziato fondi per crediti inesigibili ed è stato cosìTong attraverso la goccia nelle sue partecipazioni azionarie.

Giovedì, il più grande contendente c. B. Morgan Chase Risultati pubblicati che aspettative perse Ha anche costruito riserve per prestiti inesigibili e Morgan Stanley Deluso peggio del previsto Più lentamente nelle commissioni bancarie di investimento.

banca americana E il Goldman Sachs Lunedì è previsto il resoconto dei risultati.

Questa storia si sta sviluppando. . Si prega di controllare di nuovo per gli aggiornamenti