Guarda Psy e Suga dal video musicale “That That” dei BTS

“Stile GangnamHa spianato la strada all’emergere di K-pop – e adesso Psed Sta sfruttando la migliore K-star oggi: BTS’ desiderio. Venerdì, Psy ha pubblicato il suo singolo “That That” dal suo nuovo album dal nome appropriato, 9 Ps. Il disco, anch’esso pubblicato venerdì, è il primo disco completo di Psy dal 2017 Psy 8° 4X2 = 8.

Il video di “That That” presenta Suga, che ha anche prodotto il disco K-pop Hitmaker. Indossando abiti da cowboy, i due vengono visti ballare in un saloon e in un’auto al suono di melodie orecchiabili.

Psy ha parlato di come ha lavorato con il rapper della boy band in un video intitolato “Best Friends 16 Years Away”. “Quando incontro i giovani artisti, non voglio metterli a disagio. Non voglio essere una persona a cui è difficile avvicinarsi. Il mio piccolo è stato sul campo, ma si sente anche un vero amico ,” Psy… ha detto. “Era difficile sentire la differenza di età. Se pensa che io sia un migliore amico, è fantastico per me”.

Suga ha anche condiviso come lavorare con Psy fosse sulla strada giusta. “All’inizio, poiché ha molti anni più di me ed è una persona molto rispettata al lavoro, ero molto nervoso. Mi sembrava di lavorare con un amico d’infanzia, il che ha reso il processo di scrittura delle canzoni più divertente”, ha detto Suga.

Mentre il processo di collaborazione continuava, Suga e Sai costruirono una connessione personale che non si aspettava. “Ad essere onesti, non sono stato vicino a nessuno con cui collaboro. Questo perché non sono il tipo che si incontra e collabora faccia a faccia”, Suga Ha detto in un video separato. “Ma voleva vedermi di persona. Durante la produzione, andavamo avanti e indietro molto. Sul serio, non mi aspettavo di ballare con Psy. Pensavo di dover solo scrivere la canzone!”

“That That” è una delle 12 tracce in esecuzione 9 Ps, che include anche i brani “Haber” con Crash, “Forever” con Tablo e “Everyday”. Psy ha parodiato That That per diversi giorni prima del debutto della canzone, condividendo le immagini del video musicale e una foto di una versione a cartoni animati di se stesso nel deserto.