Le azioni tecnologiche stanno di nuovo scendendo e il Nasdaq ha il suo mese peggiore dal 2008

Il Dow Jones Industrial Average è crollato di oltre 900 punti venerdì quando un’altra forte svendita guidata dai titoli tecnologici ha subito le perdite di Wall Street ad aprile, lasciando l’S&P 500 con il suo più grande calo mensile dall’inizio della pandemia.

Il forte calo di Amazon ha pesato sul mercato dopo che il gigante della vendita al dettaglio online ha registrato la sua prima perdita dal 2015. Il calo ha portato a una perdita di oltre $ 200 miliardi del valore di mercato di Amazon.

L’indice S&P 500 di riferimento è sceso del 3,6% e ha chiuso aprile con una perdita dell’8,8%, il peggior calo mensile da marzo 2020. Il Dow è sceso del 2,8%.

Il Nasdaq Composite, fortemente ponderato dai titoli tecnologici, ha subito il maggior danno questo mese, chiudendo aprile con una perdita del 13,3%, il più grande calo mensile dalla crisi finanziaria del 2008.

I principali indici sono passati da ribassi a rialzi per tutta la settimana quando l’ultimo round di utili aziendali ha colpito il mercato attivo. Gli investitori stavano esaminando una serie di risultati finanziari per le principali società tecnologiche, società industriali e rivenditori.

Ma alcuni risultati o aspettative deludenti da parte di Apple, la società madre di Google e Amazon, hanno contribuito a sostenere il sell-off di questa settimana.

“Quando si inizia a sentire le aziende che affermano che la domanda potrebbe diminuire, le preoccupazioni per un rallentamento più profondo dell’economia stanno prendendo piede, ed è qui che siamo ora”, ha affermato Quincy Crosby, chief equity strategist di LPL Financial.

I commercianti continuano anche a preoccuparsi per il duro rimedio che la Federal Reserve sta usando nella sua lotta contro l’inflazione: tassi di interesse più alti. La banca centrale dovrebbe annunciare un altro round di aumenti dei tassi di interesse la prossima settimana, una mossa che aumenterà i costi di prestito su tutta la linea per le persone che acquistano auto, usano carte di credito e concludono prestiti per la casa.

“Le crescenti pressioni sui costi e le aspettative incerte dei più grandi nomi della tecnologia hanno lasciato gli investitori nervosi durante il fine settimana, ed è improbabile che gli investitori si sentano a proprio agio in qualsiasi momento presto, poiché è ampiamente previsto che la Fed fornisca un aumento di 50 punti base insieme a Un messaggio ottimista la prossima settimana ha affermato Charlie Ripley, capo analista degli investimenti di Allianz Investment Management.

L’S&P 500 è sceso di 155,57 punti a 4.131,93 venerdì. Il benchmark è ora in calo del 13,3% per l’anno. L’indice Dow Jones è sceso di 939,18 punti a 3.2977,21 punti. Il Nasdaq è sceso di 536,89 punti a 12.334,64. Finora quest’anno è sceso del 21,2%.

È stata una giornata difficile anche per i titoli a bassa capitalizzazione. L’indice Russell 2000 è sceso di 53,84 punti, o del 2,8%, a 1.864,10 punti.

Big Tech sta portando il mercato al ribasso per tutto il mese poiché i trader evitano il segmento dell’aviazione più alto. La tecnologia ha registrato enormi guadagni durante la pandemia e ora inizia a sembrare esagerata, soprattutto perché i tassi di interesse si preparano a un forte aumento mentre la Federal Reserve intensifica la sua lotta contro l’inflazione.

Il gigante della vendita al dettaglio online Amazon È sceso del 14%, uno dei maggiori perdenti dell’S&P 500, un giorno dopo aver riportato una rara perdita trimestrale e aver offerto agli investitori prospettive di guadagno deludenti. Il debole aggiornamento di Amazon arriva tra i timori di Wall Street di un possibile rallentamento della spesa dei consumatori con l’aumento dell’inflazione.

I prezzi di tutto, dal cibo al gas, sono aumentati mentre l’economia si è ripresa dalla pandemia e c’è stato un forte disconnessione tra l’aumento della domanda e le forniture in ritardo. L’invasione russa dell’Ucraina Ha solo aumentato i timori di inflazione perché ha aumentato i prezzi del petrolio, del gas naturale, del grano e del mais.

Il Dipartimento del Commercio ha riferito venerdì che l’indicatore dell’inflazione, che la Federal Reserve segue da vicino, è aumentato del 6,6% a marzo Rispetto allo scorso anno, il balzo più alto in 12 mesi in quattro decenni e altre prove che l’aumento dei prezzi sta mettendo sotto pressione i bilanci delle famiglie e la salute dell’economia.

L’ultimo rapporto sull’inflazione negli Stati Uniti è arrivato sulla scia di un rapporto dell’agenzia statistica Eurostat che mostrava che l’inflazione ha raggiunto il suo livello più alto ad aprile al 7,5%. per i diciannove paesi che usano l’euro.

I rendimenti obbligazionari sono aumentati dopo le letture dell’inflazione calda. Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito al 2,92% dal 2,85%.

L’inflazione in costante aumento ha spinto le banche centrali ad aumentare i tassi di interesse per mitigare l’impatto su imprese e consumatori.

Gran parte dell’ansia di Wall Street ad aprile era incentrata sulla rapidità con cui la Federal Reserve avrebbe alzato il tasso di interesse di riferimento e se una serie di aumenti violenti avrebbe ostacolato la crescita economica. Il presidente della Fed ha indicato che la banca centrale potrebbe aumentare i tassi di interesse a breve termine di due volte l’importo normale nelle prossime riunioni, a partire dalla prossima settimana. Ha già alzato il suo tasso chiave durante la notte una volta, il primo aumento di questo tipo dal 2018, e Wall Street prevede diversi aumenti significativi nei prossimi mesi.

Gli investitori hanno trascorso gran parte di aprile spostando denaro dalle grandi società tecnologiche, i cui valori azionari stanno beneficiando di bassi tassi di interesse, verso aree ritenute meno rischiose. Il settore principale dei beni di consumo dell’S&P 500, che comprende diversi produttori di beni per la casa e per la persona, è stato l’unico settore dell’indice di riferimento a guadagnare ad aprile. Altri settori sicuri, come i servizi di pubblica utilità, hanno retto meglio del mercato più ampio, mentre i titoli tecnologici e di telecomunicazioni sono tra i maggiori perdenti.