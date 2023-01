Guarda SpaceX lanciare 51 satelliti Internet Starlink il 10 gennaio

SpaceX prevede di lanciare in orbita un altro grande lotto dei suoi satelliti Internet Starlink martedì (10 gennaio) e puoi guardare l’evento dal vivo.

un Falco 9 Il razzo è stato completato con 51 di SpaceX Satelliti internet Starlink Il decollo è previsto dalla Space Force Base Vandenberg, in California, martedì alle 23:02 EDT (20:02 ora locale della California; 0402 GMT dell’11 gennaio). Il lancio era originariamente previsto per lunedì sera (9 gennaio), ma SpaceX ha fatto marcia indietro su quel tentativo a causa del maltempo.

Guardalo dal vivo qui su Space.com, per gentile concessione di Space.com SpaceXo direttamente in tutta l’azienda (Si apre in una nuova scheda). La copertura dovrebbe iniziare circa cinque minuti prima del decollo.

Un razzo SpaceX Falcon 9 viene lanciato per la quindicesima volta record dal Kennedy Space Center della NASA il 17 dicembre 2022. (Credito immagine: SpaceX)

Se tutto va secondo i piani, il primo stadio del Falcon 9 tornerà sulla Terra una terra Meno di nove minuti dopo il lancio, è atterrato sul drone SpaceX Of Course I Still Love You, che sarà di stanza nell’Oceano Pacifico.

Questo sarà il nono lancio e atterraggio di questo particolare booster, Secondo EverydayAstronaut.com (Si apre in una nuova scheda).

Nel frattempo, lo stadio superiore del Falcon 9 porterà i satelliti Starlink nell’orbita terrestre bassa, schierandoli tutti e 51 29 minuti dopo il decollo, Secondo la descrizione della missione SpaceX (Si apre in una nuova scheda).

Starlink è la costellazione a banda larga di SpaceX, che attualmente è composta da Più di 3.300 satelliti globali (Si apre in una nuova scheda).

Quel numero sta crescendo, come mostrato dal piano di decollo di martedì, e alla fine potrebbe diventare davvero sbalorditivo. SpaceX ha ricevuto l’approvazione per il lancio di 12.000 veicoli spaziali Starlink e ha richiesto l’autorizzazione aerea per quasi altri 30.000 oltre a quello.

Il lancio di Starlink sarà il secondo in due giorni per SpaceX, se tutto va secondo i piani. Anche un Falcon 9 Lanciati 40 satelliti Internet OneWeb Dalla stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida lunedì notte (9 gennaio).

Nota dell’editore: Questa storia è stata aggiornata alle 22:50 ET del 9 gennaio con il nuovo orario di lancio delle 00:35 ET. Aggiornato di nuovo alle 00:15 ET del 10 gennaio con la notizia che SpaceX ha deciso Annulla il tentativo lunedì sera/martedì mattina (Si apre in una nuova scheda) a causa del maltempo.