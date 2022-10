I CEO di Goldman Sachs e JPMorgan stanno spingendo l’economia statunitense in recessione

David Solomon, CEO di Goldman Sachs, parla al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, il 23 gennaio 2020. Adam Galasia | CNBC

Goldman Sachs CEO David Salomone e JP Morgan Il CEO Jamie Dimon si aspetta una recessione negli Stati Uniti poiché un mercato del lavoro rigido mantiene la Federal Reserve su un percorso di stretta politica monetaria. Parlando davanti a un panel alla conferenza Future Investment Initiative a Riyadh, in Arabia Saudita, martedì, Suleiman ha affermato di aspettarsi che le condizioni economiche “si irrigidiscano in modo significativo da qui” e ha previsto che la Fed avrebbe continuato ad aumentare i tassi di interesse fino a raggiungere il 4,5%-4,75% . prima di fermarsi. “Ma se non vedono veri cambiamenti – il business è ancora molto stretto, ovviamente stanno solo giocando con il lato della domanda restringendo – ma se non vedono veri cambiamenti nel comportamento, penso che lo faranno vai oltre”, ha detto. “E penso che in generale quando ci si trova in uno scenario economico come questo in cui l’inflazione è così parte integrante, sia molto difficile uscirne senza un vero rallentamento economico”. Il tasso sui fondi Fed è attualmente compreso tra il 3% e il 3,25%, ma i responsabili politici del Federal Open Market Committee hanno indicato che sono necessari ulteriori aumenti, con L’inflazione statunitense è ancora in corso a un tasso annuo dell’8,2% a settembre. Lo ha detto la scorsa settimana il presidente della Fed di Filadelfia Patrick Harker L’inasprimento delle politiche da parte della banca centrale finora ha portato a una “mancanza francamente deludente di progressi nel contenimento dell’inflazione”, prevedendo che i prezzi dovranno aumentare “oltre il 4%” entro la fine dell’anno. READ Il miglior analista di criptovalute prevede che Brutal Ethereum (ETH) si schianterà verso la fine dell'anno: questo è il suo obiettivo

Intanto il Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha annunciato 10,1 milioni di posti di lavoro ad agostoindicando che la domanda di lavoratori da parte dei datori di lavoro, nonostante il suo forte calo, è ancora storicamente elevata. I responsabili delle politiche delle banche centrali sperano che un raffreddamento del mercato del lavoro si traduca in una crescita salariale più bassa, che ha registrato il tasso più alto degli ultimi decenni e indica che l’inflazione sta diventando parte integrante dell’economia. “Quindi sono anche nel campo in cui è probabile che avremo una recessione negli Stati Uniti … Penso che probabilmente potremmo essere in una recessione in Europa, e così via fino a quando non si arriva a quel punto in cui si vede un cambiamento – che si tratti del business, del lato della domanda – Vedrai che le banche centrali continueranno a muoversi su questa strada”, ha aggiunto Suleiman.

Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase, testimonia durante l’audizione della commissione per le banche, l’edilizia abitativa e gli affari urbani del Senato intitolata Supervisione annuale delle banche più grandi delle nazioni, giovedì 22 settembre 2022 all’Hart Building. Tom Williams | CQ-Roll Call, Inc. | Getty Images