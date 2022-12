Le compagnie petrolifere rifiutano la “transizione energetica” anche se la promuovono

Commenta questa storia Sospensione

Alcune delle principali compagnie petrolifere del mondo rimangono internamente scettiche sulla “transizione energetica” verso un’economia a basse emissioni di carbonio, anche se dipingono pubblicamente le loro società come partner nella causa, secondo i documenti ottenuti da The Post e che saranno rilasciati dalla Camera commissione venerdì. Documenti, parte di a Previsto per essere rilasciato dal Comitato della Camera per la supervisione e la riforma, espone i dirigenti delle compagnie petrolifere che respingono la possibilità di utilizzare l’energia rinnovabile per sostituire rapidamente i combustibili fossili, mentre lavorano per garantire agevolazioni fiscali governative per progetti di sequestro del carbonio che potrebbero sollevarli dalla necessità cambiare radicalmente i loro modelli di business.

I documenti, molti dei quali copie di e-mail interne tra funzionari delle compagnie petrolifere, descrivono gli sforzi della ExxonMobil nel 2021 per convincere le principali aziende industriali e i giganti petroliferi a co-sponsorizzare un massiccio progetto di cattura del carbonio in Texas. Altrove, in un thread di posta elettronica, i funzionari dell’azienda discutono se BP, Shell e TotalEnergies, una compagnia petrolifera francese, abbiano aumentato le emissioni di carbonio vendendo quote di sabbie bituminose canadesi ad altri investitori desiderosi.

Le principali compagnie petrolifere sono state criticate per aver venduto le partecipazioni di sabbie bituminose a società più piccole, rimescolando di fatto la responsabilità della CO2. In risposta a questa critica, Un oratore ha detto: “Cosa dovremmo fare esattamente invece di spogliare … versare cemento sulle sabbie bituminose e bruciare il titolo della terra in modo che nessuno possa comprarlo?”

Gli scienziati affermano che il mondo deve abbandonare rapidamente i combustibili fossili per prevenire i peggiori effetti previsti del cambiamento climatico, una posizione condivisa dai Democratici nel Comitato di supervisione della Camera.

Per più di un anno lo è stato Il comitato ha indagato su una manciata di grandi compagnie petrolifere, insieme a due dei più grandi gruppi commerciali di Washington, l’American Petroleum Institute e la Camera di commercio americana. L’indagine ha cercato documenti sulle campagne del settore per influenzare l’opinione pubblica e la politica sul cambiamento climatico.

La commissione afferma che l’industria sta fuorviando il pubblico pubblicizzando il suo impegno per l’energia pulita anche se investe in modo sproporzionato nei combustibili fossili. In una precedente dichiarazione ai documenti del 14 settembre, la commissione ha accusato le compagnie petrolifere di continuare a ingannare, dopo precedenti rivelazioni sul lavoro delle compagnie petrolifere. Minare la credibilità della scienza del clima.

“Invece di negare apertamente il riscaldamento globale, l’industria dei combustibili fossili ha ‘lavato’ il suo record con pubblicità ingannevoli e impegni sul clima, senza ridurre significativamente le emissioni”. Lo afferma la commissione in una nota.

La giuria ha chiesto a ciascuna società del rapporto, tra cui ExxonMobil, Chevron, BP e Shell, nonché l’American Petroleum Institute, di fornire da 15 a 30 documenti.

Tra i maggiori problemi c'erano gli sforzi della ExxonMobil per ottenere sostegno per quello che si diceva sarebbe stato un progetto di cattura del carbonio da 100 miliardi di dollari a sud di Houston. ExxonMobil è stato informato da potenziali partner che si uniranno solo ad altre società che "hanno credenziali climatiche affidabili e si distinguono per il loro nome".

“Chevron considera gonfiati i numeri di Exxon relativi alle tonnellate immagazzinate, ai posti di lavoro creati e ai posti di lavoro creati, ma è un’inflazione innocua”, ha affermato una e-mail sulla proposta di Exxon. “Chevron è divisa internamente sulla questione incentrata su Houston, ma la vede come una piccola preoccupazione. Qualche piccola irritazione in alcuni circoli Chevron per le preoccupazioni sulla reputazione di Exxon”.

Molte aziende hanno esitato sul progetto Houston, anche se attualmente più di una dozzina sostengono la proposta. ExxonMobil sta ancora guardando al governo federale come potenziale fonte di crediti d’imposta per tagliare i costi. Le agevolazioni fiscali sono state notevolmente ampliate ai sensi del recente Inflation Reduction Act.

In un altro scambio di e-mail, nel 2016, un funzionario di una compagnia petrolifera ha espresso la necessità di migliorare l’immagine della sua azienda di fronte alle critiche degli attivisti per il clima, tra cui Naomi Oreskes, una studiosa di Harvard e autrice di un libro sulle pubbliche relazioni nell’industria petrolifera. campagne.

“Attualmente, artisti del calibro di Naomi Oresques (Merchants of Doubt) dipingono persone come noi come ‘negazionisti del clima’ perché non crediamo che l’energia rinnovabile risolverà l’intera transizione o che possa essere fatta in due decenni”, ha scritto il funzionario.

I documenti descrivono anche un litigio del 2017 tra il CEO uscente di Shell Ben van Beurden e Fred Krupp, presidente dell'Environmental Defense Fund, un'organizzazione di difesa. Krupp ha affermato che le emissioni di metano lungo la catena di approvvigionamento del gas naturale lo rendono una fonte di energia negativa quanto il carbone dal punto di vista dei gas serra.

“Sono rimasto molto deluso dal fatto che stesse danneggiando i buoni sforzi che avremmo dovuto fare fianco a fianco in linea di principio”, ha detto Van Beurden di Krupp, che ha annullato un incontro tra i due. Ha detto che le osservazioni del capo dell’EDF “sono andate troppo oltre per me”.

Krupp ha dichiarato oggi in una e-mail di aver parlato con Van Beurden e altri alti dirigenti da allora. “L’industria continua a rilasciare enormi quantità di metano e l’EDF continua a fare pressione su di loro, pubblicamente e privatamente, affinché agiscano per chiudere quelle perdite”, ha affermato.