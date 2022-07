I Detroit Tigers non hanno notizie di Eduardo Rodriguez da quando LHP è stato messo in una lista di non andare 3 settimane fa

I Detroit Tigers non avevano contatti Eduardo Rodríguez Dato che la stella è stata inserita nella lista dei banditi tre settimane fa, secondo il direttore generale, Avila, che ha detto che la squadra “non ha altra scelta che aspettarlo ora”.

Avila ha parlato della situazione di Rodriguez mercoledì, 23 giorni dopo che il mancino era stato inserito nella lista dei banditi a causa di una questione personale. I Tigers hanno annunciato all’epoca che Rodriguez non si sarebbe unito alla squadra “fino a nuovo avviso” e mercoledì Avila ha notato che la situazione era “straordinaria”.

“Ci siamo rivolti, ma ovviamente non ha risposto, quindi lo stiamo aspettando”, ha detto Avila ai giornalisti. “È insolito, ma non abbiamo altra scelta che aspettare ora e vedere cosa si sviluppa man mano che procediamo”.

Rodriguez è al primo anno di un accordo quinquennale da 77 milioni di dollari con i Tigers, ma non è decollato da quando ha subito un infortunio alla gabbia toracica il 18 maggio. 13 giugno.



Rodriguez non è stato pagato mentre era nell’elenco dei banditi e Avila ha rifiutato di rispondere se i Tigers avessero discusso di annullare il suo contratto.

“Non ho intenzione di entrare in questo a questo punto”, ha detto Avila. “Ovviamente questa è una situazione privata da parte sua, quindi non entrerò in nessuno di questi aspetti legali”.

Il manager dei Tigers, AJ Hinch, ha detto ai giornalisti venerdì che Rodriguez era a casa sua ma non ha fornito ulteriori informazioni, dicendo che la squadra “rispetta la sua privacy e ha solo cercato di aspettare che il suo campo ci desse qualche guida su cosa aspettarsi”.

“Vogliamo che stia bene”, ha detto Hinch ai giornalisti. “Vogliamo che sia in un buon posto, vogliamo che tutto ciò che lo circonda si stabilizzi. Ma non possiamo davvero fare alcuna considerazione finché non sappiamo esattamente cosa c’è a portata di mano. Aspetteremo che si apra quando vuole”.

Rodriguez, 29 anni, è 1-3 con un’ERA di 4,38 in otto partite in questa stagione con i Tigers. Ha trascorso le sue prime sei stagioni in campionato con i Boston Red Sox ed è stato il vincitore di 19 partite per i Bostonians nel 2019.