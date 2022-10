I fan di Modern Warfare 2 sono arrabbiati per le partite leali

immagine dello schermo : Azione

call of duty guerra moderna 2 Uscirà il 28 ottobre, anche se se lo preordini, probabilmente avrai già avuto un po’ di tempo con la campagna. Ma prima del rilascio completo del gioco, che darà alle persone il pieno accesso alla componente multiplayer, alcuni stanno denunciando il matchmaking basato sulle abilità nel gioco (SBMM).

guerra moderna 2 È l’ultima voce per Infinity Ward in Call of Duty Franchising . Riavvio dell’omonimo titolo del 2009 e sequel diretto del riavvio del 2019 guerra modernaQuesto nuovo sparatutto ti vede inseguire diverse operazioni militari di alto profilo per prevenire una catastrofe globale, sparandogli in faccia. È un gioco solido con Alcune grandi immagini colui il quale Kotaku La scrittrice Claire Jackson ha detto che diventa bellissima lento dopo un inizio noioso. nonostante là Alcuni elementi problematici Nella campagna del gioco, questo non è ciò che ha fatto arrabbiare la community. No, non è ancora piatto Componente multiplayer.

Sembra che il famoso operatore televisivo Timothy “TimTheTatman” Betar sia lì Centro del discorso Intorno a guerra moderna 2 Matchmaking basato sulle abilità. In un video del 23 ottobre, ha affermato che mentre “sarà qui” quando il gioco verrà lanciato completamente questo fine settimana, trasmetterà il gioco in streaming solo “per un giorno”. Continuerà a eliminarlo dalla trasmissione, ma chiarirà che non può trasmettere guerra moderna 2. la ragione? Il matchmaking basato sulle abilità sembra risucchiare il divertimento dall’esperienza multiplayer perché si gioca contro giocatori altamente qualificati che lo incarnano, e non con le consolidate “meta” e “buone pistole” che le persone usano regolarmente. risolto? Crea due elenchi separati: l’elenco di avvio rapido, uno che non dipende da SBMM e uno etichettato.

“Se SBMM non fosse il mio genere, avrei trasmesso in streaming i giochi multiplayer”, ha detto. “SBMM – l’ho già detto e lo dirò di nuovo, amico – oserei dire, uccide i videogiochi”.

Tim Il Tatman

Abilità di corrispondenza è esattamente quello che sembra. È una funzionalità solitamente utilizzata nei giochi multiplayer che ti riunisce con altri giocatori intorno al tuo livello di abilità. Solo 10 mesi dopo l’uscita del gioco, ma vuoi ancora provare la componente multiplayer? Non è un problema. SBMM dovrebbe– Forte enfasi su “dovrebbe” qui – ti abbina ad altre persone che sono anche di livello 10. Migliorare il gioco e salire di livello con una clip veloce? SBMM per il gioco dovrebbe– Ancora una volta, concentrati molto sulla parola “dovrebbe” – rendilo conto e mettiti insieme ad altri che stanno ugualmente migliorando le loro abilità. Non sempre funziona in questo modo, ma questa è l’idea generale alla base della metodologia.

However, much like TimTheTatman, folks online aren’t—and haven’t been for a minute now—too happy with the feature’s implementation in competitive games. A Anteprima su Twitter si tira su Molte persone hanno denunciato Matchmaking basato sulle abilità. Alcuni hanno sollevato il modo in cui i tiratori competitivi erano una volta, Come Alone 2, a quanto pare non aveva SBMM ed era comunque piuttosto divertente. (ex Ciao era il progettista Veloce nel contrastare il puntoperò.) Altri hanno detto che erano etero Non mi piace proprietà. Pochi, come i giochi di squadra FaZe. clansi chiedevano se il matchmaking basato sulle abilità appartenesse a lui Call of Duty giochi a tutti. Tuttavia, la maggior parte sembra concordare sul fatto che SBMM stia rovinando il gioco per loro in qualche modo. Ma, ovviamente, SBMM Ero nei giochi ormai da molto tempo.

Kotaku Ho contattato Activision e il commento di TimTheTatman.

C’è dell’ironia nelle lamentele qui. Se un giocatore guadagna prestigio e finisce spesso le partite con un rapporto tra uccisioni e morti folle, ovviamente dovrebbe essere posizionato con altri giocatori ugualmente dominanti. Non dovrebbe essere data loro l’opportunità di saltare in combo di stress non basate sulle abilità per schiacciare le persone che stanno ancora imparando le corde. È come un pugile dei pesi massimi che mette in valigia una tonnellata di muscoli e prende metà del suo peso come un peso leggero. Ad esempio, questo è un ovvio vantaggio ingiusto. Se vuoi essere il migliore, devi sconfiggere il migliore, giusto? Come utente di Twitter richiesta di colpo di scena meritatamente In risposta alla lettera di SBMM: “Cosa penserebbe Goku?” Sì, sarà deluso.