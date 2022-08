I futures su azioni stanno salendo leggermente dopo la seconda sessione negativa consecutiva

I futures azionari sono aumentati lunedì sera mentre Wall Street ha cercato di stabilizzarsi dopo un altro giorno di ribassi per le azioni.

I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,1%, mentre anche i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,1%. I futures Dow Jones Industrial Average hanno guadagnato 43 punti, ovvero lo 0,1%.

Le mosse nei futures sono arrivate dopo un secondo calo consecutivo per le medie principali. Il Dow Jones ha perso 184 punti, ovvero lo 0,57%. L’S&P 500 è sceso dello 0,67% e il Nasdaq Composite dell’1,02%.

Il mercato ha riportato indietro alcuni guadagni estivi Dopo che le recenti dichiarazioni dei funzionari della Federal Reserve hanno chiarito che la banca centrale mira a continuare ad aumentare i tassi di interesse, anche se ciò causa problemi economici.

“Gli investitori accettano che la Fed sia seriamente intenzionata a frenare l’inflazione, anche se dati recenti suggeriscono che l’inflazione sta iniziando a diminuire”, ha affermato Rod von Lipsey, amministratore delegato di UBS Private Wealth Management.

“Riteniamo che il rally del mercato estivo sia stato effimero e continuiamo a raccomandare che gli investitori rimangano selettivi e si concentrino su settori azionari difensivi come la sanità e i titoli che pagano dividendi”, ha aggiunto von Lipsey.

Martedì, gli investitori riceveranno numerosi aggiornamenti sullo stato dell’economia, tra cui l’indice dei prezzi delle abitazioni FHFA per giugno, il sondaggio sulla fiducia dei consumatori del Conference Board per agosto e il rilascio delle aperture di lavoro del Bureau of Labor Statistics per luglio.