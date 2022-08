Netflix querela per diffamazione da Rachel Williams – The Hollywood Reporter

NetflixLa propensione della serie per il dramma documentaristico è la sua discesa nell’acqua calda, questa volta per gentile concessione di Rachel Williams, la collega artista di New York City Anna Sorokin. La società è stata citata in giudizio lunedì per diffamazione per le riprese La creazione di Anna.

Serie, basata su maggio 2018 New York L’articolo, I trucchi e la caduta di Sorokin, meglio conosciuta come Anna Delphi. Nello show, Sorokin si fa strada nella classe alta di New York City mentendo sul fatto di essere un’ereditiera tedesca e frodando milioni di banche per finanziare il suo stile di vita stravagante. Include un disclaimer stravagante: “Questa storia è assolutamente vera. Fatta eccezione per le parti intere”.

Williams – es Fiera della vanità L’editor fotografico che ha pubblicato un articolo sul suo tempo con Sorokin in precedenza New York’I lungometraggi sono arrivati ​​- sostiene che quasi tutto del suo personaggio nello show è inventato. Secondo una rivisitazione di Netflix, Williams accetta volentieri regali e viaggi sontuosi da Sorokin, ma vende la sua amica alle autorità non appena scopre che Sorokin ha mentito sulla sua fortuna.

“Questa azione dimostrerà che Netflix ha preso una decisione deliberata con scopi drammatici per mostrare che la Williams fa o dice cose nella serie che la ritraggono come avida, arrogante, traditrice, disonesta, codarda, manipolatrice e opportunista”, ha affermato la denuncia, in Delaware Corte Federale.

In una scena, l’avvocato costringe Williams ad ammettere che Sorokin ha pagato il conto ad ogni uscita. La causa sostiene che l’intento della scena dell’interrogatorio era di implicare che la Williams lavorasse, cosa che lei sostiene sia falsa perché ha pagato per le bevande occasionalmente e ha diviso il conto su alcuni trattamenti termali e cene.

In un’altra scena, Williams ha abbandonato Sorokin in Marocco dopo che la sua carta di credito è stata rifiutata in un resort di lusso. Williams dice di aver effettivamente detto a Sorokin prima del viaggio che sarebbe dovuta partire in una data specifica per volare in Francia per lavoro. Secondo la causa, Williams apparentemente ha posto fine alla sua amicizia con Sorokin solo dopo che Sorokin ha iniziato ad avere difficoltà finanziarie.

“Williams non ha interrotto la sua amicizia con Sorokin perché Sorokin aveva problemi in Marocco, ma piuttosto perché in seguito ha scoperto al suo ritorno a New York che Sorokin era un bugiardo e un imbroglione, le sue dichiarazioni e promesse hanno spinto Williams ad assumersi la responsabilità di coloro che la circondavano $ 62.000 per conto di Sorokin erano fraudolenti, che le ha rimborsato solo $ 5.000 nonostante le numerose promesse di pagarle $ 70.000 per recuperare l’intero debito e le eventuali tasse di mora sostenute “, afferma la denuncia.

Alexander Rufus Isaacs, che rappresenta Williams, afferma che la causa è un argomento forte che il personaggio del suo cliente è stato deliberatamente travisato per raccontare una storia migliore. Si riferisce a un’intervista di Shonda Rhimesproduttore esecutivo e creatore della serie.

“Volevamo sapere cosa stavamo facendo”, ha detto Reims nell’intervista. “Non volevamo inventare le cose solo per lei.” “Volevamo intenzionalmente immaginare i momenti invece di immaginarli accidentalmente”, ha aggiunto.

in un altro posto incontrandosi con Il giornalista di Hollywood“C’erano cose che abbiamo inventato perché avevano bisogno di inventare per far sì che la storia cantasse davvero ed fosse ciò che dovrebbe essere”, ha detto Rhimes.

Anche Katie Louise, che ha interpretato la Williams nella serie, ha detto durante un’intervista: “[The Rachel character is] soddisfa le persone. È giovane, ingenua e ha una vita privilegiata. Non credo che questo si applichi necessariamente a Rachel Williams nella vita reale; Penso che questo valga per il personaggio che Shonda ha scritto e ciò di cui Shonda aveva bisogno per essere il personaggio dello show”.

Rufus Isaacs afferma che le dichiarazioni costituiscono un’ammissione che Netflix sapeva che le presunte dichiarazioni e azioni diffamatorie erano false ma persistevano comunque, quindi lo spettacolo era sinistro. Rhimes e Shondaland non sono nominati nella denuncia.

Affinché i casi di diffamazione contro importanti personaggi pubblici abbiano successo, devono esserci prove che le presunte dichiarazioni diffamatorie siano state fatte con autentica malizia. Ci deve essere un’intenzione di nuocere con la previa conoscenza che ciò che è stato detto è falso, o un disprezzo sconsiderato per la verità. Diverse cause per diffamazione, comprese quelle intentate da Donald Trump e Sarah Palin, e qualcuno che ha citato in giudizio la sua interpretazione in lupo di stradanon è riuscito a soddisfare lo standard.

Williams, che ha scelto i suoi diritti Fiera della vanità Un articolo e un libro non scritto per HBO, dice THR“Netflix ha usato intenzionalmente il mio vero nome e aspetti reali della mia vita per creare una descrizione completamente falsa e diffamatoria di me. La verità è importante e ritrarre persone reali richiede una vera responsabilità. Sto intentando questa causa per ritenere Netflix responsabile della sua intenzionale incoscienza”.

Secondo la denuncia, il personaggio di Williams è l’unico personaggio nello show che ha fornito il nome completo di una persona reale, che ha lo stesso datore di lavoro, università madre e casa della persona reale, che sostiene diffamazione e falsa luce violazione della privacy.

“Il motivo per cui abbiamo intentato questa causa è perché Netflix ha usato il vero nome e i dettagli biografici di Rachel e l’ha resa una persona terribile, cosa che non è”, afferma Rufus Isaacs. “Il danno devastante alla sua reputazione avrebbe potuto essere evitato se Netflix avesse usato un nome fittizio e dettagli diversi. Perché non l’hanno fatto per lei, quando lo hanno fatto con così tanti altri personaggi della serie? Forse è stato perché ha scelto giocare per l’altra squadra, cioè la HBO.

Nel 2017, Sorokin, che è stata pagata $ 320.000 per i diritti della sua storia da Netflix, è stata arrestata in un’operazione pungente con l’aiuto di Williams. È stata rilasciata dalla prigione sulla parola dopo aver scontato due anni, dopodiché è stata trasferita alla custodia delle forze dell’ordine e dell’immigrazione degli Stati Uniti per l’espulsione in Germania.

Questo non è il primo progetto nella vita reale a colpire Netflix in tribunale. Alan DershowitzE il Ex professore di scacchi sovietico E il Organizzazione cubana in esilio Tutti hanno citato in giudizio il dispositivo di streaming a causa delle loro immagini in diversi spettacoli e film.

Netflix e Shondaland non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.