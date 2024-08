I Gemelli possono finalmente avviare le routine dell’Assistente Google

Oltre a tutti gli sviluppi di ieri, l’app mobile Gemini ora ti consente di eseguire le routine dell’Assistente Google su Android.

Dal suo lancio a febbraio, non è stato possibile avviare routine con Gemini su Android: “Le scorciatoie per l’avvio delle routine e le routine allegate agli avvisi nell’app Watch non funzionano più”.

Ora puoi dire “inizia” [routine]”E l’Assistente Google verrà chiamato all’interno di Gemini per eseguirlo. (Digitare per eseguire una routine non funziona). Tuttavia, Google sottolinea che” non tutti gli iniziatori o le azioni sono supportati quando si utilizza una routine con Gemini.

Se non c’è supporto per un’azione, Gemini la salterà. Ciò include funzionalità come:

Antipasti Attiva le routine tramite comandi digitati, inizia in orari o luoghi specifici (come l’alba o il tramonto) o utilizza le scorciatoie della schermata Home.

Attiva le routine tramite comandi digitati, inizia in orari o luoghi specifici (come l’alba o il tramonto) o utilizza le scorciatoie della schermata Home. procedure:Riproduci musica, radio o podcast; condividere statistiche su fitness e sonno; Oppure condividi poesie o citazioni.

Oltre ad attivare le routine, puoi assicurarti che il supporto sia disponibile andando su Impostazioni Gemini > Funzionalità dell’Assistente Google in Gemini > Routine (proprio in basso).

L’elenco delle funzionalità dell’Assistente non supportate è ora la modalità Traduttore e i fornitori di contenuti multimediali (“Podcast, stazioni di notizie, radio e fornitori di musica di terze parti non sono attualmente supportati in Gemini”).

Maggiori informazioni sui Gemelli: