I marinai hanno inserito Julio Rodriguez nella lista degli infortunati

I marinai annunciarono di essere tramontati Giulio Rodriguez Nell’elenco degli infortunati da 10 giorni con tensione nella parte bassa della schiena. Ricorda Seattle Taylor Trammell Da Triple-A Tacoma per prendere il posto nel roster attivo lasciato libero.

Rodriguez ha sofferto di mal di schiena per alcuni giorni e il problema è stato abbastanza grave che il club lo ha inviato per una risonanza magnetica questo pomeriggio. Il direttore Scott Service ha detto ai giornalisti questa sera che i medici del team stavano ancora valutando i risultati dell’imaging prima di decidere se sarebbe stato necessario un incarico di IL (tramite Adam Judd del Seattle Times). Non sono stati chiariti ulteriori dettagli sulle condizioni di Rodriguez, ma è chiaro che il problema è abbastanza grave e gli costerà almeno una settimana e mezza.

Mancano 12 giorni alla stagione regolare, quindi è possibile che Rodriguez torni entro l’inizio della prossima stagione. Inutile dire che M starebbe decisamente meglio se potesse tornare indietro in tempo per il primo turno di qualificazione. Con un vantaggio di quattro partite sugli Orioles per l’ultimo posto Wild Card nella MLS, i Mariners sono in una posizione di forza per assicurarsi il loro primo posto dopo la stagione in più di due decenni. Intraprendere un lungo playoff sarebbe sicuramente più difficile senza il candidato AL Rookie of the Year, dato che Rodríguez è già il miglior giocatore di Seattle.

Durante la sua prima campagna, Rodríguez ha collegato 27 fuoricampo e 25 furti di base. È l’unico giocatore nelle major ad avere effettivamente più di 25 recuperi ciascuno e ha una serie totale di .280/ .342/ .502 su 549 board back. Rodríguez ha abbinato questa eccellente produzione offensiva a una difesa sul campo superiore alla media affermandosi tra le migliori giovani stelle di questo sport.

Ogni volta che Rodriguez è fuori, i Mariners si stanno attrezzando per affrontare uno degli ex migliori potenziali giocatori in campo. Jared Kielnik Deve ancora affermarsi come titolare in campionato e la sua serie di .170/.250/.340 ha oltre 504 presenze nel tabellone della MLB. Sesto nella selezione generale e probabile consenso fino a 23 anni, tuttavia, quest’anno ha guadagnato una clip di .295/.365/.557 in 86 partite a Tacoma. Servais ha confermato che Kielnik sarà il centrocampista giornaliero finché Rodriguez sarà fuori (buon collegamento).