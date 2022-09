Rilevata una perdita sospetta di GTA 6 di 17 anni

immagine : giochi rock

oggi, Lo ha annunciato la polizia della City di Londra Avevano arrestato il 17enne dell’Oxfordshire giovedì sera. Mentre la polizia deve ancora confermare il motivo, è stato riferito che l’adolescente è stato arrestato in connessione con Uber e Grand Theft Auto VI Perdite. Il sospetto è ancora sotto custodia della polizia municipale in questo momento.

Come ho già detto la scrivania E il giornalista Matthew Keys, sospettato di 17 anni arrestato GT L’hacker della polizia britannica faceva parte di un’indagine dell’FBI e della Cybercrime Unit del Regno Unito. È stato precedentemente segnalato È possibile che l’FBI abbia esaminato i recenti hack nei giochi Uber e Rockstar.

ha detto la fonte la scrivania Che l’adolescente sia trattenuto con numerose accuse, inclusa la cospirazione per attaccare almeno due diversi sistemi informatici.

Si ritiene che l’hacker adolescente che è stato arrestato giovedì sera nell’Oxfordshire sia collegato al gruppo di hacker.lesbo $.Questo gruppo di hacker sarebbe anche coinvolto in intrusioni digitali di alto profilo in altre grandi aziende tra cui Uber, Microsoft, Cisco, Samsung, Nvidia e Okta. Il gruppo è apparso per la prima volta nel 2021, infiltrandosi nel Ministero della Salute brasiliano. Si pensava che il gruppo fosse diventato inattivo, ma all’inizio di questo mese ha nuovamente intensificato le sue attività mirando ai giochi Uber e Rockstar.

G/O Media potrebbe ricevere commissioni $ 10 o più Pacchetto Humble – Pacchetto Starlight Approfitta della Starlight Children’s Foundation

Per $ 10 o più, puoi aiutare i bambini dell’ospedale ad accedere ai videogiochi e ottenere anche alcuni fantastici giochi per te, tra cui Lego Star Wars – The Complete Saga.

Il Grand Theft Auto VI Cosa è successo durante il fine settimana È stata una delle più grandi perdite di videogiochi della storia. 90 video che mostrano filmati di sviluppo iniziale di prossimo GT Giocochi dovrebbe essere GTA VI, È stato pubblicato sui forum di GTA e si è diffuso rapidamente su Internet. Il filmato sembra confermare precedenti rapporti e voci al riguardo GTA VI Sarà ambientato a Vice City e avrà come protagonisti due diversi personaggi, una coppia criminale che assomiglia a Bonnie e Clyde.

Lunedì 19 settembre dopo la fuga di notizie, Confermato Rockstar Games Che qualcuno abbia avuto accesso “illegalmente” e condiviso i propri file su Internet. Ha anche affermato che questa fuga di notizie non rallenterà la produzione del gioco e che prevede di rivelarlo presto in modo più ufficiale.