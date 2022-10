I membri dell’OPEC+ si schierano per sostenere i tagli alla produzione dopo le richieste di coercizione degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno affermato che più di un paese dell’OPEC è stato costretto a tagliare

Iraq e Kuwait, altri membri dell’OPEC+, mantengono la decisione

Il ministro della Difesa saudita afferma che la decisione è stata puramente economica

Il CAIRO (Reuters) – I membri dell’OPEC+ si sono schierati domenica per accettare un netto taglio della produzione concordato questo mese dopo che la Casa Bianca, nell’intensificare la sua guerra di parole con Riyadh, ha affermato che l’Arabia Saudita aveva costretto altri paesi a sostenere la mossa.

Washington ha indicato giovedì che il taglio aumenterebbe i profitti esteri della Russia e ha indicato che era stato preparato da Riyadh per motivi politici, che domenica ha negato con veemenza di sostenere Mosca nella sua guerra con l’Ucraina.

Il ministro della Difesa saudita, il principe Khalid bin Salman, ha anche affermato che la decisione del 5 ottobre di tagliare la produzione di 2 milioni di barili al giorno – presa nonostante la stretta sui mercati petroliferi – è stata unanime e basata su fattori economici.

L’Iraq, il secondo esportatore più grande dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC), ha fatto eco alle sue dichiarazioni ea molti altri paesi produttori.

“C’è un consenso completo tra i paesi OPEC + sul fatto che l’approccio migliore per affrontare le condizioni del mercato petrolifero durante l’attuale periodo di incertezza e incertezza è un approccio proattivo che supporta la stabilità del mercato e fornisce le linee guida necessarie per il futuro”. Lo ha affermato la società statale di marketing petrolifero SOMO in una nota.

La Kuwait News Agency (KUNA) ha riferito che l’amministratore delegato della Kuwait Petroleum Corporation, Nawaf Saud Al-Sabah, ha accolto con favore la decisione dell’OPEC+, che comprende altri grandi produttori, in particolare la Russia, e ha affermato che il suo Paese è desideroso di mantenere un equilibrio nei mercati petroliferi.

L’Oman e il Bahrain hanno affermato in dichiarazioni separate che l’OPEC ha accettato all’unanimità il taglio.

Il ministro dell’Energia dell’Algeria ha descritto la decisione del 5 ottobre come “storica” ​​e lui e il segretario generale dell’OPEC Haitham Al-Ghais, in visita in Algeria, hanno espresso piena fiducia in essa, ha riferito la TV algerina An-Nahar.

Guess ha poi affermato in una conferenza stampa che l’organizzazione mira a raggiungere un equilibrio tra domanda e offerta, non un prezzo specifico.

Le scorte di petrolio nelle principali economie sono a livelli inferiori rispetto a quando l’OPEC ha tagliato la produzione in passato.

Ma alcuni analisti hanno affermato che la recente volatilità dei mercati del greggio potrebbe essere risolta con un taglio che aiuterebbe ad attirare gli investitori in un mercato sottoperformante.

Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti John Kirby ha dichiarato giovedì che “più di un membro” dell’OPEC ha ritenuto che l’Arabia Saudita fosse costretta a partecipare al voto, aggiungendo che il taglio aumenterebbe anche le entrate della Russia e ridurrebbe l’efficacia delle sanzioni imposte per l’invasione dell’Ucraina .

Domenica, Khalid bin Salman si è detto “sorpreso” dalle accuse secondo cui il suo paese “sta con la Russia nella sua guerra con l’Ucraina”.

“Ovviamente queste false accuse non provenivano dal governo ucraino”, ha scritto su Twitter il figlio più giovane del re.

READ Wall Street ha chiuso in ribasso poiché gli investitori attendono più segnali di guadagno

