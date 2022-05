I migliori “Rivendica le tue armi”

Ramzan Kadyrov, leader ceceno e alleato del presidente russo Il presidente russo Vladimir PutinHa detto che era pronto ad attaccare la Polonia e che il Paese europeo “farebbe meglio a riprendersi le armi”.

A video Condividi mercoledì giorno Twitter di BBC Il giornalista Francis Skar Kadyrov afferma che “il caso Ucraina è chiuso” e che è “interessato alla Polonia”, secondo una traduzione dei suoi commenti.

“Dopo l’Ucraina, se ci dai l’ordine, ti mostreremo in sei secondi di cosa siamo capaci”, ha detto Kadyrov.

La Polonia è uno dei paesi che ha fornito armi all’Ucraina per aiutarla a difendersi dall’invasione russa in corso da fine febbraio. La dichiarazione di Kadyrov evidenzia le preoccupazioni espresse da alcuni leader polacchi sul fatto che la Russia possa lanciare un attacco alla Polonia in futuro.

Lo ha detto il viceministro degli Esteri polacco Pawel Jablonski durante un’intervista Al Jazeera A fine marzo ho riferito che era “assolutamente certo” che Putin avrebbe voluto attaccare la Polonia.

“Allo stesso tempo, ne siamo assolutamente sicuri [Putin] Non lo farà ora perché è troppo impegnato con quello che sta succedendo in Ucraina”.

video capo cecenoche ha raccolto quasi 25.000 visualizzazioni mercoledì sera, ha anche mostrato Kadyrov che ordina alla Polonia di “chiedere perdono formale per ciò che ha fatto al nostro ambasciatore”.

Apparentemente Kadyrov si riferiva a un incidente all’inizio di questo mese quando lo era l’ambasciatore russo in Polonia, Sergey Andreev colpito con vernice rossa All’evento del D-Day in Polonia. La mossa è arrivata in segno di protesta contro la guerra russa in Ucraina. Andreev e il suo entourage sono stati costretti a lasciare l’area dopo l’incidente.

“Non lo ignoreremo semplicemente”, ha detto Kadyrov nel video. “Tienilo a mente.”

Non è stato immediatamente chiaro quando o dove è stato girato il video.

Kadyrov non è l’unico alleato di Putin che si è intensificato Discorso contro la Polonia Nelle ultime settimane.

Oleg MorozovIl parlamentare russo e un membro di spicco del partito politico di Putin, Russia Unita, ha suggerito all’inizio di questo mese che la Polonia dovrebbe essere “la prima in coda per lo scetticismo dopo l’Ucraina”, secondo una traduzione inglese di Telegram. posta.

Morozov non ha specificato perché ritenesse che la Polonia avesse bisogno della “denazificazione”.

NEWSETTIMANA Ho contattato i ministeri degli Affari esteri russo e polacco per un commento.