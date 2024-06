I migliori trader lanciano un avviso sui Bitcoin e prevedono il collasso dei Bitcoin in un contesto di debolezza e stabilità estese

Un trader seguito da vicino ritiene che il livello di supporto chiave di Bitcoin verrà infranto prima che Bitcoin veda un’altra mossa al rialzo.

L’analista è conosciuto con lo pseudonimo di The Flow Horse Racconta I suoi 219.400 follower sulla piattaforma di social media

“La mia onesta opinione è di ampliare la mia visione all’inizio della settimana di un prossimo minimo probabilmente nel tempo (i prossimi due mesi) ma non nel prezzo… Sono abbastanza fiducioso che Bitcoin sia scambiato al di sotto del dollaro60.000 di nuovo.

So che siamo ancora nel medio termine, ma il consolidamento e la debolezza durante tutto questo periodo, senza venti favorevoli nelle vicinanze e con una domanda già in calo, si ritirano sempre prima di risalire.

Il Flow Horse lo ha già detto in precedenza Crede Bitcoin ed Ethereum (ETH) creano entrambi una “trappola per orsi”, ovvero quando un asset inganna i venditori allo scoperto apparendo in una tendenza al ribasso sostenuta prima di innescare un significativo movimento al rialzo.

Ma mentre l’analista ritiene che ci sia un rally all’orizzonte per due dei principali asset crittografici,… orgoglio Il rally sarà di breve durata per BTC ed ETH.

“Questo è in relazione a Bitcoin ed ETH”, pensa [they are] Probabilmente toccherà il fondo nel prossimo futuro prima di risalire e morire di nuovo.

Al momento in cui scrivo, Bitcoin viene scambiato a 64.338 dollari, mentre Ethereum vale 3.500 dollari.

Aggiunge che la sua posizione a breve termine è rialzista anche su BTC ed ETH Applicabile Al più ampio mercato delle altcoin.

“Vale la pena notare che, sebbene il trend al ribasso sui contratti alternativi su intervalli di tempo medi e lunghi sia ragionevole, hanno raggiunto il massimo *mesi fa* e il sentimento collettivo sta iniziando a recuperare ora, il che significa che probabilmente sono più vicini al fondo.” Temporaneo e rimbalzare su tutto il resto.”

