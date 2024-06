Taylor Swift interrompe brevemente lo spettacolo del London Eras Tour: “Abbiamo bisogno di aiuto”

Nel bel mezzo del sentito discorso di Taylor Swift venerdì davanti allo stadio gremito di Wembley a Londra, la cantante ha messo in pausa i suoi pensieri per assicurarsi che i fan alla fine del palco stessero bene.

“Abbiamo bisogno di aiuto alla fine della rampa dove stanno salutando”, ha detto durante l’era “Red” prima della sua canzone di 10 minuti “All Too Well”. “Aspetterò finché non vedrò che la cosa è risolta. Eccoci qua. Voi ragazzi siete i migliori. Guardate come è arrivato in fretta. Si prendono davvero cura di voi qui allo stadio di Wembley, e dovrebbero.”

Durante i monologhi di “Betty” e “Champagne Issues” e a metà di “Willow”, la Swift ha anche chiesto allo staff di aiutare i fan.

“Abbiamo bisogno di aiuto, vedi dove stanno salutando laggiù”, ha detto Swift dal pianoforte adornato d’edera di “Evermore”.

La star dell’Eras ​​Tour ha suonato il primo di otto concerti nell’enorme stadio che conteneva 88.446 fan urlanti. Nel mare di Swift c’erano i suoi genitori, il fidanzato Travis Kelsey, Jason Kelsey, Kylie Kelsey e l’attrice di Bridgerton Nicola Coughlin.

Swift riflette sui suoi primi concerti nella Città dei Sogni.

“È così surreale poter finalmente fare l’Eras ​​Tour a Londra, perché siete state alcune delle persone che mi hanno supportato di più durante tutto il tempo in cui ho fatto musica, fin dall’inizio”, ha detto. “Il primo spettacolo a cui ho suonato, penso che avessi 17 anni e ho iniziato a suonare al King’s College. Poi ho suonato allo Shepherd’s Bush Empire e da lì avete continuato a supportarmi sempre di più. Le stanze gradualmente sono diventate sempre più grandi.”

La star si esibirà a Wembley per tre sere a giugno e cinque sere ad agosto.

Segui Brian West, corrispondente di Taylor Swift di USA TODAY Network Instagram, tic toc E X come @BryanWestTV.

Non perdere nessuna notizia su Taylor Swift. Iscriversi per Newsletter settimanale gratuita “This Swift Beat”.