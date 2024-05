ICQ chiuderà il 26 giugno di quest’anno

In molti modi, ICQ è sempre stato intrigante. È stato uno dei primi grandi client di messaggistica istantanea negli anni ’90. Ha visto un’adozione diffusa insieme ad AOL Instant Messenger e MSN Messenger. Tuttavia, ha sovraperformato entrambi nonostante non sia associato a una potenza del settore come AOL o Microsoft. Ma dopo 27 anni, sembra che l’ultimo petalo cadrà man mano che cade Chiudi ICQ È stato annunciato sul sito web di ICQ il 26 giugno 2024.

Originariamente Lanciato Fondata da una società israeliana, Mirabilis, nel giugno 1996, ha preso d’assalto Internet, portando all’acquisto di Mirabilis da parte di AOL nel giugno 1998. Sotto l’ala protettrice di AOL, ICQ ha continuato a far crescere la sua base di utenti fino a quando non è stata venduta a Digital Sky Technologies (in 2010 In questo periodo, aziende come Facebook e Google entrarono in scena, con le proprie soluzioni di messaggistica, facendo vacillare ICQ e alla fine, ICQ trovò una nuova casa nel mercato russo come sistema di messaggistica mobile fino alla sua imminente chiusura. Invece a VK Messenger .

Ovviamente, la scomparsa di ICQ ha portato a Esplosione di nostalgia Su siti come Hacker News, anche se da molti anni ha perso rilevanza in Occidente. Siamo tristi nel vedere questo capitolo volgere al termine e piangeremo la scomparsa degli UIN (RIP, 61007952) insieme ai nostri concittadini nei consueti canali IRC.

Questo è ciò che accade quando dipendi dalla rete. Anche uscire dalla rete non deve sembrare fatto in casa.