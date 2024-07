Previsioni sui prezzi di iPhone 16 Pro: prezzi previsti per i due migliori telefoni iPhone

Se hai intenzione di acquistare iPhone 16 Pro o iPhone 16 Pro Max quando verranno lanciati probabilmente entro la fine dell’anno, si spera che tu abbia risparmiato denaro, perché questi telefoni saranno sicuramente tra i telefoni più costosi nel 2024.

Il prezzo dell’iPhone 16 non è stato ancora rivelato, ovviamente, ma sulla base dei modelli precedenti e delle indiscrezioni e delle indiscrezioni, possiamo affermare con sicurezza che i prossimi modelli Pro costeranno molto.

In effetti, potremmo essere più specifici di così, quindi di seguito troverai i nostri prezzi previsti per iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

Aspettative sui prezzi di iPhone 16 Pro

iPhone 15 Pro (Credito immagine: Futuro | Alex Walker Todd)

Per iniziare, vale la pena considerare il costo dell’iPhone 15 Pro, poiché è probabile che questo sia il prezzo minimo che Apple addebiterà per l’iPhone 16 Pro.

L’iPhone 15 Pro parte da $ 999 / £ 999 / AU $ 1.849, ma puoi vedere il prezzo completo per ciascuna configurazione nella tabella qui sotto.

Scorri per scorrere in orizzontale Prezzi iPhone 15 Pro magazzinaggio Prezzo negli Stati Uniti Prezzo nel Regno Unito Prezzo AU 128GB $ 999 £ 999 1.849 dollari australiani 256GB $ 1099 £ 1099 2049 dollari australiani 512 GB $ 1299 £ 1299 2.399 dollari australiani 1TB $ 1499 £ 1499 2749 dollari australiani

L’iPhone 16 Pro invertirà questa situazione? È molto probabile, ma in ogni caso il prezzo di questo telefono potrebbe essere superiore a quello del modello attuale.

Dopotutto, le fughe di notizie indicano che ci saranno molti aggiornamenti alle specifiche di iPhone 16 Pro. Potrebbe avere uno schermo più grande, ad esempio, insieme a un nuovo chip A18 Pro e nuovi obiettivi per le fotocamere ultra grandangolari e teleobiettivi.

In effetti, abbiamo sentito specificamente che gli obiettivi della fotocamera dell’iPhone 16 Pro potrebbero costare di più in produzione rispetto a quelli dell’iPhone 15 Pro. Quindi tutto ciò indica che il prezzo potrebbe aumentare.

Tuttavia, anche i costi di produzione sono aumentati con la linea di produzione dell’iPhone 15, tuttavia Apple ha mantenuto i prezzi simili a quelli della serie iPhone 14 (con alcune lievi differenze a seconda della regione). Quindi, è sicuro dire che Apple potrebbe ripetere l’operazione e continuare di nuovo a fissare gli stessi prezzi, ma siamo più propensi a dire che l’aumento di prezzo è meritato.

Pertanto, è improbabile che l’iPhone 16 Pro costi meno di $ 999 / £ 999 / AU $ 1.849 e, sebbene possa portare con sé quel prezzo, non saremmo affatto sorpresi se fosse un po’ più costoso, forse a partire da circa $ 1.099 / AU $ 1.099 GBP / AU $ 1999.

Aspettative di prezzo per iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 Pro Max (Credito immagine: Futuro/Lance Ulanov)

Per lo più, per il prezzo dell’iPhone 16 Pro Max si applicano le stesse indiscrezioni e previsioni che valgono per il prezzo dell’iPhone 16 Pro, ma iniziamo con il prezzo dell’iPhone 15 Pro Max.

Questo telefono parte da $ 1.199,99 / £ 1.199 / AU $ 2.199, quindi questo potrebbe essere considerato il probabile minimo che pagherai per iPhone 16 Pro Max: puoi vedere il prezzo completo per iPhone 15 Pro Max nella tabella qui sotto.

Scorri per scorrere in orizzontale Prezzi iPhone 15 Pro Max magazzinaggio Prezzo negli Stati Uniti Prezzo nel Regno Unito Prezzo AU 256GB $ 1.199,99 £ 1.199 2199 dollari australiani 512 GB $ 1.399,99 £ 1.399 2.549 dollari australiani 1TB $ 1.599,99 £ 1.599 2899 dollari australiani

Ma come per l’iPhone 16 Pro, pensiamo che ci sia una forte possibilità che il prezzo del prossimo telefono sia più alto rispetto al modello attuale.

Questo per gli stessi motivi che si sono verificati con l’iPhone 16 Pro, ovvero con costi di produzione più elevati, l’aumento di prezzo è probabilmente il risultato di prezzi più alti dal punto di vista di Apple, e i costi associati alla costruzione dell’iPhone 16 Pro Max potrebbero aumentano più di quelli di iPhone 16 Pro.

Si dice che questo telefono abbia un enorme display da 6,9 pollici, così come lo stesso chip A18 Pro del fratello minore. Si dice anche che abbia fotocamere aggiornate, inclusa forse una nuova fotocamera “super teleobiettivo”, che potrebbe essere molto costosa. Ad ogni modo, come con l’iPhone 16 Pro, si dice che le fotocamere dell’iPhone 16 Pro Max includano un nuovo – e costoso – tipo di obiettivo.

Alcune fughe di notizie hanno anche indicato l’iPhone Ultra, che potrebbe essere un telefono diverso, ma potrebbe anche essere un altro nome per l’iPhone 16 Pro Max – e indipendentemente dal fatto che venga lanciato come Ultra o meno, il fatto che venga pronunciato un tale cambio di nome in un sussurro suggerisce che questo potrebbe essere un enorme aggiornamento. E con enormi promozioni possono arrivare a prezzi elevati.

Tuttavia, dubitiamo che Apple si spingerà troppo oltre con l’aumento dei prezzi, soprattutto se questo prodotto continuerà a portare il marchio Pro Max. Quindi la nostra ipotesi è che il prezzo di partenza potrebbe essere di circa $ 1.199 / £ 1.199 / AU $ 2.199.

Dovremmo scoprire i prezzi esatti tra non molto, poiché è probabile che la data di uscita dell’iPhone 16 sia a settembre.