Il commercio cinese si riduce inaspettatamente mentre il coronavirus frena e la domanda globale rallenta

Ottobre Le esportazioni e le importazioni cinesi si riducono inaspettatamente

I dati deboli sono un altro duro colpo per l’economia vacillante

Rischi di recessione globale, frenare il COVID in Cina oscura le aspettative

Gli analisti si aspettano un’ulteriore debolezza delle esportazioni e delle importazioni

PECHINO (Reuters) – Le esportazioni e le importazioni cinesi si sono inaspettatamente contratte a ottobre, il primo calo simultaneo da maggio 2020, poiché una tempesta perfetta di restrizioni interne al Covid e una recessione globale hanno minacciato la domanda e oscurato le prospettive di un’economia vacillante.

I dati deprimenti evidenziano la sfida che i responsabili politici cinesi devono affrontare mentre premono sulle misure di prevenzione delle epidemie e cercano di resistere alle ampie pressioni dell’aumento dell’inflazione, dei forti aumenti dei tassi di interesse globali e di un rallentamento globale.

I dati ufficiali di lunedì hanno mostrato che le spedizioni da ottobre si sono contratte dello 0,3% rispetto all’anno precedente, una brusca inversione di tendenza da un aumento del 5,7% a settembre e ben al di sotto delle aspettative degli analisti per un aumento del 4,3%. È stata la peggiore performance da maggio 2020.

I dati suggeriscono che la domanda rimane complessivamente debole e gli analisti avvertono di una maggiore oscurità per gli esportatori nei prossimi trimestri, esercitando ulteriore pressione sul settore manifatturiero del paese e sulla seconda economia più grande del mondo che deve far fronte alle restrizioni COVID-19 in corso e all’estesa debolezza degli immobili.

Gli esportatori cinesi non sono stati nemmeno in grado di trarre vantaggio dalla prolungata debolezza dello yuan da aprile e dall’importante stagione degli acquisti di fine anno, evidenziando le crescenti pressioni sui consumatori e sulle imprese in tutto il mondo.

Lunedì, lo yuan è scivolato dello 0,4% dal livello più alto in più di una settimana contro il dollaro raggiunto nella sessione precedente, poiché i dati commerciali deboli hanno danneggiato e Pechino si è impegnata a continuare la sua dura strategia per combattere il coronavirus emergente.

“La debole crescita delle esportazioni probabilmente riflette sia la debole domanda esterna che le interruzioni dell’offerta dovute all’epidemia di COVID”, ha affermato Zhiwei Zhang, capo economista di Pinpoint Asset Management, citando le interruzioni dovute al COVID nello stabilimento Foxconn, uno dei principali fornitori di Apple, per esempio. .

società di mele (AAPL.O) Ha affermato di aspettarsi spedizioni inferiori al previsto di modelli di iPhone 14 di fascia alta dopo un importante taglio della produzione nel suo stabilimento di Zhengzhou colpito dal virus.

“Guardando al futuro, riteniamo che le esportazioni diminuiranno ulteriormente nei prossimi trimestri… Riteniamo che una forte stretta fiscale e il ritiro del reddito reale dall’aumento dell’inflazione spingeranno l’economia globale in recessione il prossimo anno”, ha affermato Zichun Huang, economista di co. Economia dei capitali.

Anche la crescita delle esportazioni di auto in termini di volume è rallentata drasticamente al 60% su base annua dal 106% di settembre, secondo i calcoli Reuters basati sui dati doganali, riflettendo la transizione dalla domanda di beni ai servizi nelle principali economie.

Anche le esportazioni complessive verso i principali mercati cinesi degli Stati Uniti e dell’Unione Europea sono diminuite in ottobre, diminuendo rispettivamente del 12,6% e del 9% su base annua.

Crescita Humber per tessili per la casa

Quasi tre anni dopo lo scoppio dell’epidemia, la Cina ha aderito a una rigorosa politica di contenimento del virus COVID-19, che ha causato enormi perdite economiche e causato frustrazione e affaticamento diffusi.

I deboli numeri di fabbrica e commercio di ottobre hanno indicato che l’economia stava lottando per uscire dal fango nell’ultimo trimestre del 2022, dopo aver registrato una ripresa più rapida del previsto nel terzo trimestre.

La guerra in Ucraina, che ha alimentato tassi di inflazione già elevati a livello globale, ha accresciuto le tensioni geopolitiche e indebolito ulteriormente l’attività economica.

I politici cinesi hanno promesso la scorsa settimana di dare la priorità alla crescita economica e di portare avanti le riforme, attenuando i timori che l’ideologia possa avere la precedenza quando il presidente Xi Jinping inizia un nuovo mandato di leadership e i fastidiosi blocchi continuano senza una chiara strategia di uscita in vista.

La tiepida domanda interna, influenzata in parte dalle nuove restrizioni e blocchi del coronavirus a ottobre, ha danneggiato gli importatori.

Le spedizioni in entrata sono diminuite dello 0,7% da un aumento dello 0,3% a settembre, meno dell’aumento previsto dello 0,1%, segnando il risultato più debole da agosto 2020.

È stato inoltre evidenziato il duro impatto sulla domanda causato dalle rigide misure epidemiologiche e dal calo degli immobili in un’ampia gamma di importazioni cinesi; Gli acquisti di soia sono scesi il mese scorso al livello più basso in otto anni, mentre le importazioni di rame sono diminuite e le importazioni di carbone sono diminuite dopo aver toccato il massimo di 10 mesi a settembre.

Gli analisti affermano che oltre al rallentamento globale, i consumi interni deboli eserciteranno per un po’ di tempo maggiori pressioni sull’economia cinese.

“L’inadeguatezza della domanda interna è il principale ostacolo alla ripresa a breve termine della Cina e al percorso di crescita a lungo termine”, ha affermato Bruce Pang, capo economista di Jones Lang LaSalle.

(Segnalazione di Elaine Zhang e Ryan Wu) Montaggio di Shree Navaratnam

