Il desiderio di tutti i partiti di andare avanti dà la libertà a Julian Assange

All’inizio del 2024, i leader australiani, tra cui Kevin Rudd, l’ambasciatore negli Stati Uniti, e il primo ministro Anthony Albanese, hanno iniziato a fare pressione sulle loro controparti americane affinché raggiungessero un accordo – non per solidarietà con Assange, o a suo sostegno. le sue azioni, ma perché ha trascorso molto tempo in prigionia.

“Il governo australiano ha costantemente affermato che il caso di Assange è andato avanti per troppo tempo e che non c’è nulla da guadagnare dalla sua continuazione in prigione”, ha detto Albanese. Scritto su X Il giorno della sua liberazione. “Lo vogliamo a casa in Australia.”

L’11 aprile, quinto anniversario dell’incarcerazione di Assange, il presidente Biden ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca che gli Stati Uniti stavano “considerando” la richiesta dell’Australia di riportarlo a casa. Tuttavia, i funzionari statunitensi hanno affermato che la Casa Bianca non ha avuto alcun ruolo nella risoluzione del caso.

Assange desiderava disperatamente tornare in patria. Sua moglie Stella ha detto ai giornalisti che soffre di problemi di salute e Assange ha parlato apertamente nel corso degli anni dei suoi gravi attacchi di depressione. Anche se fosse stato in buona salute, il prezzo di aver trascorso quasi 14 anni in prigione a Londra sarebbe stato un peso enorme. Ha vissuto prima in esilio all’interno dell’ambasciata ecuadoriana, nel tentativo di eludere le autorità svedesi che indagavano su di lui per violenza sessuale, e poi ha trascorso gli ultimi cinque di quegli anni nella prigione di Belmarsh.