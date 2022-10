Il dimostrante climatico mette la testa sul dipinto “La ragazza con l’orecchino di perla”

“L’arte è indifesa e Mauricho rifiuta risolutamente i tentativi di distruggerla per qualsiasi scopo”, ha affermato Timmermans.

polizia olandese Ha detto su Twitter Ha effettuato tre arresti in relazione all’incidente.

Intrigo sul dipinto, raffigurante una giovane donna luminosa che indossa un turbante dai colori vivaci e un orecchino di perle lucide di grandi dimensioni, nel corso dei decenni, potrebbe essere stato amplificato da immagini popolari in un romanzo che ha esplorato l’identità dell’ispirazione di Vermeer. Il libro, che condivide il nome con il dipinto ed è stato scritto da Tracy Chevalier, è stato successivo Citato in un film Con Scarlett Johansson.

La signora Chevalier ha affermato in una dichiarazione che, sebbene in sintonia con la frustrazione degli attivisti per il clima, sperava che scegliessero obiettivi che sono “più chiaramente correlati alla loro giusta causa rispetto al mio sketch preferito”.

“Per me, vedere che la pittura viene vandalizzata è come guardare una figlia che viene attaccata. Mi sento così sollevata che sia protetta dal vetro”, ha detto.

Almeno tre atti sono stati segnalati da attivisti per il clima e presi di mira per opere d’arte questo mese, che hanno avuto luogo a Londra, in Germania e ora nei Paesi Bassi.

I manifestanti che giovedì hanno preso di mira la “ragazza con l’orecchino di perla” indossavano magliette con uno slogan Basta fermare l’olioÈ un gruppo che si oppone ai progetti di petrolio e gas in Gran Bretagna.