Il giorno di apertura di “Dune 2” il lordo è stato di 32 milioni di dollari

È un vantaggio al botteghino per “Dune”. “Dune: Part Two” ha incassato la sorprendente cifra di 32,1 milioni di dollari il giorno dell'inaugurazione da 4.071 location, cifra che include anche 12 milioni di dollari provenienti da giovedì sera e dalle anteprime degli eventi precedenti.

È già il weekend di apertura più importante dell'anno, superando i 28,6 milioni di dollari lordi in tre giorni di “Bob Marley: One Love”. “Dune: Part Two” ha quasi eguagliato il debutto da 41 milioni di dollari raggiunto dal suo predecessore nell’ottobre 2021, quando la Warner Bros. ha distribuito il film. Il film era contemporaneamente sul suo dispositivo di streaming (né HBO Max) e la scena teatrale era ancora in piena attività. Ricostruire man mano che i blocchi del coronavirus si allentano. Anche con queste avvertenze, questo è un ottimo passo per un follow-up robusto e prolungato.

La domanda ora è quanto lontano possono spingersi le “dune di sabbia”. Verso il fine settimana, le proiezioni del settore per il film diretto da Denis Villeneuve avevano un'apertura compresa tra i 70 e gli 80 milioni di dollari, un intervallo che il film ha buone probabilità di raggiungere. Si prevede che gran parte delle vendite di biglietti provengano da formati come Imax e Dolby, poiché c'è un forte interesse tra i consumatori a vedere “Dune” in un auditorium di grande formato. L’aumento dei prezzi dei biglietti aiuta ad aumentare le entrate, ma il numero limitato di proiezioni può anche indurre alcuni spettatori a ritardare l’uscita dalle sale fino a quando non riescono a trovare il posto giusto davanti a uno schermo gigante. Ciò potrebbe limitare le visualizzazioni ora, ma potrebbe portare ad alcune ottime installazioni per “Dune” in futuro. E ne avrà bisogno, considerando il budget di produzione di 190 milioni di dollari.

“Dune: Part Two” arriverà anche sugli schermi Imax per tre settimane prima che “Ghostbusters: Frozen Empire” arrivi nei cinema. Questa è una grande finestra che la Warner Bros. spera di offrire. Per trarne beneficio.

“Parte II” è anche di buon auspicio per una lunga programmazione teatrale ed è finora il film dell'anno con le migliori recensioni. diversificato Il critico cinematografico principale Peter Debruge ha elogiato il film definendolo “una soddisfazione che pochi film possono fornire”. È una scommessa enorme, considerati i costi di produzione su questa scala e il voto di fiducia nel cinema. Anche il pubblico non vede l'ora, come dimostra il voto “A” ottenuto dalla società di sondaggi Cinema Score. (Il primo “Dune” è atterrato con un A-.)

Adattato dal romanzo di fantascienza di Frank Herbert, Dune: Parte 2 vede Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, un re messianico che guida un esercito contro un clan rivale sul lucroso pianeta desertico di Arrakis. Zendaye, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Javier Bardem e Dave Bautista ritornano tutti dal primo film, mentre Austin Butler, Florence Pugh, Christopher Walken, Léa Seydoux e Anya Taylor-Joy sono nuove aggiunte al cast.

In un secondo lontano, “Bob Marley: One Love” della Paramount sembra continuare a sfornare 1,9 milioni di dollari. venerdì, in calo solo del 48% rispetto alla settimana scorsa. Si prevede che il film biografico musicale supererà gli 80 milioni di dollari lordi nazionali sabato, con la possibilità di raggiungere la soglia dei 100 milioni di dollari ancora in gioco.

Gli “Ordinary Angels” della Lionsgate puntano al terzo posto Previsti 3,7 milioni di dollari. Il dramma basato sulla fede supererà i 10 milioni di dollari di incassi questo fine settimana. Il quinto posto va a “Madame Web” della Sony, che non incasserà nemmeno 3 milioni di dollari nel suo terzo fine settimana. L'adattamento della Marvel Comics probabilmente non supererà i 40 milioni di dollari a livello nazionale dopo 17 giorni dal rilascio: un risultato inequivocabile per un film di supereroi con un budget di oltre 80 milioni di dollari.

E Paul Atreides non è l'unico Messia che apparirà sul grande schermo questo fine settimana. Il quarto posto dovrebbe andare all'uscita da parte di Fathom Events degli ultimi due episodi della quarta stagione di The Chosen. Ciò segue l'arco teatrale dei primi tre episodi della stagione il 2 febbraio e altri tre episodi il 16 febbraio. Le due raccolte precedenti ammontavano a 11,7 milioni di dollari, una cifra a cui si aggiungerà ora l’evento finale della stagione. Le versioni di Fathom di “The Chosen” sono state un'attrazione di nicchia ma affidabile negli ultimi anni, e la stagione 4 si è rivelata un altro progetto fruttuoso.