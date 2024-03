Lo stress finanziario è al culmine tra i residenti di queste 10 città americane

L’economia americana nasconde la crisi creditizia mentre il debito ammonta a milioni Nonostante la salute generale dell’economia statunitense, crescono le preoccupazioni poiché gli americani devono far fronte a un debito record sulle carte di credito. Senza marchio: degno di nota

Secondo un nuovo rapporto della International Finance Corporation, Chicago e Houston sono le due città con il maggior numero di persone in difficoltà finanziarie. Sito di finanza personale WalletHub.

L’analisi ha classificato 100 grandi città sulla base di diversi parametri Coercizione finanziariacomprese dichiarazioni di fallimento, punteggi di credito e resoconti di tolleranza riguardanti problemi finanziari.

I ricercatori hanno anche calcolato il numero di volte in cui le persone in ciascuna città hanno cercato online “debiti” o “prestiti”, una misura dell’ansia finanziaria.

“L’indice di ricerca è un buon indicatore per le persone che sono in difficoltà ma che potrebbero non aver ancora intrapreso alcuna azione per cercare di uscire dal debito”, ha affermato l’analista di WalletHub Cassandra Happé.

Chicago, Houston, New York e Los Angeles sono al primo posto per i cittadini in difficoltà finanziaria

New York e Los Angeles si sono classificate al terzo e quarto posto nella lista delle difficoltà finanziarie. Boise, Idaho, si è classificata ultima, il che significa che la città ha il minor numero di cittadini a rischio finanziario.

Per controllare le dimensioni di ciascuna città, la classificazione ha enfatizzato i tassi di disagio rispetto ai numeri grezzi.

Il rapporto arriva in un momento in cui gli americani spendono di più, prendono più prestiti e risparmiano meno.

Il debito delle carte di credito, una forma di prestito sempre più rischiosa, ha raggiunto il livello record di 1,13 trilioni di dollari alla fine dello scorso anno.

Il tasso di risparmio personale, la quota di reddito risparmiato dai risparmiatori, era al 3,8% a gennaio, in calo rispetto al 7% circa prima della pandemia di Covid-19.

Le persone restano indietro nelle loro finanze a causa dell’aumento dei tassi di interesse e dei prezzi al consumo.

“Con l’aumento dell’inflazione, le persone hanno speso di più”, ha affermato Mike Croxon, amministratore delegato della National Foundation for Credit Counseling. “Ma non avevano più flussi di cassa liberi, quindi molte persone hanno iniziato a utilizzare debiti non garantiti”, prendendo in prestito dalle loro carte di credito.

Nell’estate del 2022 l’inflazione ha raggiunto il massimo degli ultimi 40 anni pari al 9,1%. I prezzi continuano a salire.

Con una spinta aggressiva volta a ridurre l’inflazione, la Fed ha alzato il tasso di interesse chiave a breve termine da quasi zero al massimo degli ultimi 22 anni, compreso tra il 5,25% e il 5,5% tra marzo 2022 e luglio 2023.

L’inflazione e gli alti tassi di interesse stanno mettendo sotto pressione i consumatori urbani

L’inflazione sta sconcertando i consumatori in diverse città in cima alla nuova classifica di WalletHub, hanno detto i ricercatori.

“L'aumento dell'inflazione, e del costo dei beni in generale, ha giocato un ruolo importante in ciò che abbiamo visto nell'ultimo anno o giù di lì”, ha detto Happe. “Molte persone si sono rivolte alle carte di credito e ai prestiti solo per colmare questa lacuna.”

Chicago, la città con il maggior numero di cittadini a corto di soldi, si è classificata al sesto postosì In un altro recente elenco di città di WalletHub con Il problema più grande è l’inflazione. Houston è al 10° postosì In quella lista, su 23 aree metropolitane. I prezzi di Houston sono aumentati del 4,5% lo scorso anno, mentre quelli di Chicago sono aumentati del 3,3%.

Delle 100 città studiate da WalletHub, Chicago ha registrato il maggiore aumento nella quota di cittadini con conti di credito in difficoltà, con un aumento di quasi il 30% dal quarto trimestre del 2022 al quarto trimestre del 2023.

Ciò significa che a un numero crescente di abitanti di Chicago è stato consentito di saltare i pagamenti a causa di difficoltà finanziarie, con i loro conti sospesi o rinviati.

Chicago ha anche uno dei più alti tassi di interesse di ricerca per “debiti” e “prestiti”, segno che i residenti sono già in debito, cercano di prendere in prestito o cercano consulenza sul debito.

“La buona notizia è che le persone stanno alzando la mano e cercando aiuto”, ha affermato Croxon della National Foundation for Credit Counseling.

I residenti di Houston trascorrono anche molto tempo online alla ricerca di prestiti o riduzione del debito. Houston si è classificata relativamente in alto per la sua quota di residenti a corto di soldi, oltre l’8% della popolazione.

Rischio recessione? Gli americani risparmiano meno e spendono di più.

Quali sono le 10 città migliori per i residenti con problemi finanziari?

Ecco altre città che WalletHub ha classificato tra le prime 10 per cittadini a corto di soldi:

3. New York. La città si è classificata prima (insieme a Chicago, Houston e Los Angeles) per interesse di ricerca per “prestiti” e debiti. New York si è classificata al sesto posto tra le principali città in termini di aumento delle dichiarazioni di fallimento tra il 2022 e il 2023.

4. Los Angeles. Gli abitanti di Los Angeles trascorrono molto tempo alla ricerca di debiti online. La città si classifica male anche in termini di punteggio di credito, il che significa che molti abitanti di Los Angeles hanno un credito scarso o scarso.

5. Dallas. La città si colloca ai primi posti in termini di aumento annuale delle dichiarazioni di fallimento e di interessi nelle ricerche di debiti e prestiti. In un rapporto precedente, WalletHub aveva classificato Dallas al primo posto nel paese per inflazione elevata.

6. Las Vigas. Sin City si colloca ai primi posti in diversi parametri di misurazione del disagio dei consumatori: scarsi punteggi di credito, residenti con conti in difficoltà, dichiarazioni di fallimento elevate e persone che cercano debiti online.

7. Sant 'Antonio, Texas. La città è ai primi posti per i residenti con conti in difficoltà e per l’aumento annuale delle dichiarazioni di fallimento.

8. Atlanta. La città si trova al quinto posto, insieme a Dallas (e altre città), per frequenza di ricerche online su debiti e prestiti.

9. Riverside, California. Riverside si colloca ai primi posti nelle ricerche online di debiti.

10. Jacksonville, Florida. Molti residenti hanno conti di credito in difficoltà. La città si colloca ai primi posti nelle ricerche online di debiti.