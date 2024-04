Il jackpot del Powerball sale a 1,09 miliardi di dollari, il quarto più grande della storia

Il gioco Powerball da 1 miliardo di dollari è ancora in palio dopo che nessun biglietto ha indovinato tutti e sei i numeri, innescando la corsa della lotteria al jackpot di 1,09 miliardi di dollari nell'estrazione di mercoledì.

I numeri vincenti dell'estrazione di mercoledì sera sono: 11, 62, 65, 38, 41. Arsenal: 15.

Moltiplicatore del gioco di potenza: 3X.

Questo è il quarto jackpot più grande nella storia del gioco, secondo un comunicato stampa di Powerball.

Se un giocatore vince il jackpot nell'estrazione di mercoledì, potrà scegliere tra un premio annuale di 1,09 miliardi di dollari o una somma forfettaria di 527,3 milioni di dollari.

Entrambe le opzioni di premio sono al lordo delle imposte.

Se il vincitore sceglie l'opzione di rendita, riceverà un pagamento immediato seguito da 29 pagamenti annuali che aumentano del 5% ogni anno.

Ci sono state 39 estrazioni consecutive senza un vincitore del jackpot.

Il jackpot del Powerball è stato vinto l'ultima volta il 1° gennaio 2024 da un biglietto del Michigan che ha vinto un premio del valore di 842,4 milioni di dollari.

I biglietti per il Powerball costano $ 2 a partita. I biglietti sono esauriti In 45 stati Il Distretto di Columbia, Porto Rico e le Isole Vergini americane.

Le probabilità totali di vincere il premio sono 1 su 24,9. Le probabilità di vincere il jackpot sono 1 su 292,2 milioni.