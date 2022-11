Il laboratorio missilistico lancia il satellite, ma la cattura del booster dell’elicottero fallisce

Rocket Lab ha lanciato oggi un satellite di ricerca svedese (4 novembre), ma l’elicottero non è stato in grado di catturare il booster di ritorno.

UN Laboratorio missilistico Il lanciatore Electron è decollato oggi alle 13:27 EDT (1727 GMT; 6:27 ora locale della Nuova Zelanda il 5 novembre), lanciando quella che la compagnia chiama una missione “prendimi se puoi”.

Missione riuscita; Il contatore elettronico Il satellite, noto come MATS (“Mesospheric Airglow/Aerosol Tomography and Spectroscopy”), è stato lanciato un’ora dopo il previsto. Ma il laboratorio missilistico non ha potuto raccogliere la cattura menzionata nel nome dell’aereo.

Un razzo Rocket Lab Electron lancia il satellite MATS per l’Agenzia spaziale nazionale svedese il 4 novembre 2022. (Immagine: laboratorio missilistico)

La compagnia con sede in California mira a strappare il primo stadio dell’Electron dal cielo in elicottero circa 19 minuti dopo il decollo, per evitare che il veicolo si sommerga nell’acqua di mare corrosiva e facilitarne la consegna sulla terraferma per l’analisi. Riutilizza alla fine.

L’Electron, alto 59 piedi (18 metri), un piccolo veicolo di lancio satellitare con 32 missioni al suo attivo, è ora un veicolo completamente sacrificabile. Il recupero e il riutilizzo della prima fase consentirebbe a Rocket Lab di aumentare la sua velocità di volo e ridurre i costi, hanno affermato i funzionari dell’azienda.

L’Electron è troppo piccolo per effettuare atterraggi verticali motorizzati come SpaceX Falco 9 E Falco Pesante I booster lo fanno; Tali manovre non hanno abbastanza carburante rimasto dopo il lancio. Quindi Rocket Lab ha deciso di andare con l’elicottero, che afferra la cima del paracadute dell’Electron con un gancio mentre il booster scende.

Rocket Lab ha compiuto alcuni progressi verso il suo obiettivo di riutilizzabilità. Ad esempio, ha già effettuato una missione di soccorso in elicottero nel maggio di quest’anno “Là ancora e ancora.” (A Rocket Lab piace dare ai suoi aerei nomi giocosi, potresti aver notato.)

Durante quella missione di maggio, l’elicottero – un Sikorsky S-92 – riuscì a strappare con successo il primo stadio dell’Electron, ma lo lasciò cadere accidentalmente in un drink poco dopo.

Il laboratorio di razzi ha pescato il razzo dall’oceano e lo ha portato a riva in barca. L’azienda ha studiato il booster che ha volato e ha testato uno dei suoi nove motori Rutherford, con risultati promettenti.

“Il motore aggiornato ha superato gli stessi rigorosi test di accettazione che eseguiamo per ogni motore di lancio, inclusi 200 secondi di accensione del motore e riavvii multipli”, hanno scritto i rappresentanti dell’azienda nella cartella stampa “Catch Me If You Can”, che puoi vedere qui. Qui (si apre in una nuova scheda). Hanno aggiunto che i test hanno mostrato che il motore ha prodotto la piena spinta e “ha eseguito gli stessi standard di un motore Rutherford di nuova costruzione”.

Tuttavia, Rocket Lab preferisce tenere i suoi booster fuori dall’acqua. Quindi oggi in “Cat Me If You Can” prevede di inviare il Sikorsky dopo che il booster di elettroni è andato giù, ma le cose non hanno funzionato.

“L’elettrone non è stato portato a casa in questa missione a causa della perdita di un po’ di telemetria dal primo stadio del razzo durante il rientro”, ha detto Muriel Baker, responsabile delle comunicazioni del laboratorio missilistico, durante un webcast del lancio di oggi.

“Come pratica di sicurezza standard, se ciò dovesse accadere, ritireremo l’elicottero fuori dalla zona di soccorso, quindi non siamo in grado di tentare una cattura oggi”, ha aggiunto. “Ma questo è lo scopo dei programmi sperimentali: spingere hardware e sistemi al limite e rielaborarli”.

L’Electron ha subito un leggero tonfo nell’Oceano Pacifico e Rocket Lab ha in programma di recuperarlo in barca, ha detto Baker.

Il fallimento della cattura dell’elicottero, ovviamente, non dovrebbe colorare l’intera missione. Era una luce laterale e “Catch Me If You Can” riuscì nella sua missione principale, inviando la navicella MATS nella sua orbita designata.

MATS è fondamentale per la missione scientifica dell’SNSA per studiare le onde atmosferiche e capire come esiste lo strato superiore. L’atmosfera terrestre interagisce con i modelli del vento e del tempo più vicini al suolo”, ha scritto la cartella stampa della missione Rocket Lab.

Il MATS doveva essere originariamente lanciato su un razzo russo, ma la SNSA e il suo appaltatore principale, OHB Sweden AB, Ha annullato il contratto (si apre in una nuova scheda) Dopo Invasione russa dell’Ucraina e registrato nuovamente in un elettrone.

