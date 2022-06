Il MacBook Pro M2 entry-level di Apple ha velocità SSD inferiori rispetto alla sua controparte M1

Il nuovo modello base di MacBook Pro M2 da 13 pollici di Apple sembra avere velocità SSD inferiori rispetto al suo predecessore M1. Voci sul Mac Rapporti che youtuber Max Tech E il Tecnologia fatta Entrambi hanno testato il modello base M2 da 256 GB e hanno riscontrato che le velocità di lettura dell’SSD sono circa il 50 percento più lente rispetto al precedente MacBook Pro M1 con 256 GB di spazio di archiviazione. Si dice che le velocità di scrittura siano circa il 30 percento più lente.

Il test è stato completato con il Disk Speed ​​Test di Blackmagic e Max Tech ha persino crackato il MacBook Pro M2 da 13 pollici e ha scoperto che Apple utilizzava solo un singolo chip di archiviazione flash NAND. Il MacBook Pro M1 utilizza due chip NAND da 128 GB e più chip possono abilitare velocità SSD più elevate in parallelo.

Altri modelli di MacBook Pro M2 da 13 pollici con memoria SSD più ampia non sembrano soffrire di velocità SSD inferiori. altro YouTuber con modello M2 da 512 GB Esegui test e trova velocità simili alla versione M1 e La maggior parte dei revisori Era dotato di modelli veloci da 1 TB e non ha riscontrato problemi di velocità.

Se le velocità SSD sono un problema per te sul tuo MacBook Pro da 13 pollici di base, dovrai risparmiare $ 200 in più per il modello più veloce da 512 GB. Ma se sei disposto a farlo, potresti voler aspettare e vedere cosa c’è dentro il tuo nuovo MacBook Air. Il modello base avrà un prezzo leggermente inferiore a $ 1.199, ma se ha velocità SSD inferiori, c’è un modello simile a $ 1.49.512 GB che dovrebbe avere due chip NAND. A differenza dell’M2 MacBook Pro, anche l’M2 MacBook Air ha subito un’importante riprogettazione, inclusi nuovi colori, uno schermo più grande, webcam 1080p e ricarica MagSafe.

Abbiamo contattato Apple per un commento sulle modifiche all’SSD nel MacBook Pro e ti aggiorneremo di conseguenza se avremo risposta.