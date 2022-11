Il micidiale incendio dello Xinjiang provoca un contraccolpo sulla politica cinese “Covid-19”.

Commenta questa storia Sospensione

Una risposta di emergenza ritardata a un incendio mortale ha scatenato proteste che chiedevano la fine di mesi di blocco nello XinjiangE il La regione strettamente controllata nel nord-ovest della Cina, che ha scatenato una protesta a livello nazionale per le restrizioni imposte dalla politica “zero Covid” del Paese. Il fuoco ha colpito i piani superiori di un grattacielo nel centro di Urumqi, la capitale dello Xinjiang, giovedì notte, uccidendo 10 persone, tra cui tre bambini, e lasciando nove ricoverati in ospedale per inalazione di fumo, hanno detto i funzionari. Secondo le indagini preliminari, l’incendio è stato provocato da un cavo elettrico nella camera da letto di uno degli appartamenti.

I video circolati sulle piattaforme dei social media cinesi mostravano camion dei pompieri parcheggiati a una certa distanza dall’edificio che spruzzava acqua che non raggiungeva le fiamme, il che ha spinto alcuni a chiedersi. Se le restrizioni di movimento dovute alla pandemia hanno impedito ai camion di avvicinarsi o di arrivare abbastanza rapidamente.

Venerdì sera, i residenti di Urumqi che portavano la bandiera nazionale cinese si sono riuniti fuori da un edificio del governo locale cantando per la revoca del blocco, secondo i video che sono diventati virali sull’app dei social media WeChat. Il Washington Post non è stato immediatamente in grado di verificare l’autenticità delle clip.

Il sindaco della città si è scusato e ha promesso un’indagine sulla causa dell’incendio in una conferenza stampa venerdì sera. Li Wensheng, capo dei vigili del fuoco, ha negato che le restrizioni del coronavirus abbiano ostacolato la risposta, accusando invece una corsia stretta piena di auto parcheggiate per aver ostacolato l’arrivo dei vigili del fuoco.

“La capacità di alcuni residenti di salvarsi era molto debole… e non sono riusciti a scappare”, mi ha detto. Ha anche contestato le accuse su Internet secondo cui ai residenti non era permesso uscire o che i cancelli di fuga erano chiusi.

La risposta ufficiale ha solo alimentato la rabbia online, poiché molti hanno continuato a incolpare la rigida politica anti-coronavirus del governo. I critici hanno affermato che non era appropriato che le autorità scaricassero la colpa sulle vittime e hanno sostenuto che le regole di quarantena centralizzate hanno causato l’abbandono dei veicoli per strada. READ Gli elettori tedeschi esprimono giudizi contrastanti sull'alleanza di Schulz alle elezioni regionali

Sabato, le autorità di Urumqi hanno allentato le restrizioni in alcuni quartieri ritenuti a basso rischio, secondo l’Associated Press. menzionato. Ma altre zone della città sono rimaste chiuse. Nel frattempo, a Pechino, diversi complessi di appartamenti hanno revocato i blocchi dopo che i residenti hanno protestato contro le restrizioni, Secondo Reuters.

La frustrazione per le restrizioni arbitrarie e la cattiva gestione del coronavirus si è trasformata in proteste in tutta la Cina negli ultimi giorni. Le autorità hanno annunciato all’inizio di questo mese che i requisiti di test e quarantena sarebbero stati allentati. Ma un numero record di casi subito dopo ha spinto molte grandi città a rinchiudere milioni di persone nelle loro case, schiacciandole. Speranze di riapertura graduale. Sabato la Cina ha riportato 34.909 casi di coronavirus.

I netizen hanno pubblicato video di residenti a Pechino, Chongqing e in altri luoghi che discutono con i funzionari locali sulle misure di blocco. Mercoledì sono scoppiati violenti scontri tra polizia e dipendenti della più grande fabbrica di iPhone del mondo nella città centrale di Zhengzhou perché i lavoratori della fabbrica Foxconn non erano contenti dei termini della chiusura e del presunto mancato rispetto dei termini contrattuali da parte del produttore.

Il fuoco di Urumqi seguì A incidente d’autobus A settembre, 27 persone sono morte durante il trasporto in un centro di quarantena. Ad aprile un blocco improvviso a Shanghai, la città più popolosa della Cina, Alimenta le proteste online e offline. Le segnalazioni di suicidi e decessi legati alle restrizioni, inclusa la morte di un bambino di 3 anni dopo che i suoi genitori non sono stati in grado di portarlo in ospedale, hanno fatto infuriare una popolazione esausta.

Le critiche online sull’incendio di Urumqi sembrano essere state brevemente oscurate dalla censura, così come le conseguenze della morte di Urumqi Lee Wen LiangUn medico di Wuhan che ha cercato di lanciare l’allarme alla fine del 2019 su un coronavirus allora sconosciuto, ma è stato rimproverato dalla polizia. READ Il procuratore generale Garland nomina un consulente speciale per indagare su Trump sui Mar-a-Lago Papers, 6 gennaio

In un commento ripubblicato online, un utente ha scritto: “Sono stato io a saltare giù dall’edificio, sono stato io a salire sull’autobus ribaltato, sono stato io a lasciare Foxconn a piedi, sono stato io a morire congelato sulla strada, Ero io quello che non aveva affari.” “Per mesi non ho potuto permettermi un panino alle verdure, e sono stato io a morire nell’incendio. Anche se non sono stato io, la prossima volta potrei essere io.”

Manifestazioni come quella di venerdì sono rare nello Xinjiang, dove le autorità nel 2017 hanno lanciato un giro di vite sulla sicurezza che ha costretto più di un milione di uiguri, kazaki e altri residenti musulmani della regione a programmi di “rieducazione”. Lo Xinjiang ha subito una delle misure di coronavirus più dure e più longeve del paese, con i residenti che hanno riferito di essere stati esposti al virus. Sono stati rinchiusi nelle loro case per settimane alla volta senza cibo a sufficienza.

Durante la pandemia, una serie di strutture precedentemente utilizzate per quella che il governo cinese ha definito “istruzione e formazione professionale” Sono stati riproposti come centri di quarantena. Nazioni Unite conclusa ad agosto Le violazioni dei diritti umani nella regione possono costituire crimini contro l’umanità.

I funzionari cinesi hanno indicato di voler portare avanti la repressione, sostituire il leader del partito regionale a dicembre e incoraggiare il turismo. Ma lo Xinjiang rimane uno dei luoghi più strettamente controllati al mondo. Gli attivisti uiguri in esilio sottolineano che la campagna di assimilazione forzata è tutt’altro che conclusa.

Le autorità sanitarie nazionali rimangono irremovibili sul fatto che la loro strategia di fermare la trasmissione il più rapidamente possibile e mettere in quarantena tutti i casi positivi sia l’unico modo per prevenire un aumento dei casi gravi e dei decessi. Temono che a Immunodeficienza naturale Tra gli anziani e altri gruppi vulnerabili potrebbe portare a ospedali già in difficoltà che vengono sopraffatti dai pazienti. READ Rishi Sunak, il prossimo primo ministro del Regno Unito, deve affrontare gravi problemi economici

I critici politici sono più preoccupati per i danni collaterali della dura battaglia del governo contro varianti più trasmissibili: Medicare dinieghi o ritardi perché i pazienti non hanno un test coronavirus negativo; traumi di salute mentale dal passare troppo tempo a casa da soli; È un fardello economico che danneggia maggiormente le famiglie povere.

Online, molti hanno deriso il governo dello Xinjiang per non essere in grado di raccontare direttamente la sua storia sulla situazione locale del coronavirus. Sabato, i funzionari di Urumqi hanno annunciato che il coronavirus non circolava più tra la popolazione generale, affermando anche che in città c’erano 273 edifici classificati come ad alto rischio di trasmissione del virus.

Sotto gli articoli dei media statali che affermavano che Urumqi “non ha mai raggiunto alcun caso di virus nella comunità”, i commenti più comuni erano le domande dei lettori sbalorditi su come fosse successo così rapidamente. Un utente ha scritto sei punti interrogativi.

Perfino Hu Xijin, ex redattore capo del quotidiano statale Global Times, ha affermato che le dichiarazioni ufficiali non sarebbero sufficienti a sedare la rabbia pubblica e che il governo locale dovrebbe allentare le restrizioni. Qualunque sia il ruolo che la politica anti-COVID-19 della Cina possa aver giocato nell’incendio, ha scritto su WeChat che la causa principale del malcontento pubblico è che rimanere bloccati per mesi “è davvero al di là di ciò che le persone possono accettare”.

Un residente di Urumqi in una zona a basso rischio, che ha parlato a condizione di anonimato per paura di rappresaglie, ha detto che le persone possono muoversi liberamente all’interno del loro complesso ma non possono andare al lavoro, guidare per strada o spostarsi tra i distretti. “In alcuni quartieri tutto ciò che puoi fare è uscire per un’ora”, ha detto la persona, usando un termine cinese per indicare quando i prigionieri possono uscire per fare esercizio.