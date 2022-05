Il nuovo concerto del conduttore della CNN Chris Wallace è stato rivelato dopo il tracollo della CNN+

Secondo quanto riferito, Chris Wallace della CNN ha lanciato un nuovo concerto sulla rete di sinistra, settimane dopo il tracollo Il servizio di trasmissione dell’azienda colpita CNN + Ha lasciato Fox News incerto sul suo futuro.

La rete ha annunciato mercoledì alla premiere di Warner Bros. Discovery, ha detto che il veterano conduttore di notizie ospiterà uno spettacolo in prima serata come parte della formazione della CNN della domenica sera a partire da questo autunno.

Oltre al suo posto settimanale nella formazione in prima serata della CNN, lo spettacolo di Wallace sarà trasmesso anche su HBO Max. Il programma incentrato sull’intervista manterrà lo stesso nome: “Chi parla con Chris Wallace?” – che hai usato su CNN+ prima che crolli.

“‘chi sta parlando?’ È uno spettacolo raro progettato per la trasmissione in diretta e offre ai giornalisti l’opportunità di avere conversazioni franche e dialoghi aperti sui problemi di oggi e su qualsiasi cosa abbiano in mente”, ha affermato Wallace in una nota. “Non mi è mai piaciuto sviluppare uno spettacolo e non vedo l’ora di portarlo al pubblico di HBO Max e CNN”.

La CNN+ è crollata appena un mese dopo il suo lancio. Getty Images CNN+

“Parte del marchio CNN è rispettato, autentico e influente, e uno dei migliori intervistatori del settore è Chris Wallace”, ha aggiunto Chris Licht, CEO di CNN Worldwide. “Chris e il suo team hanno sviluppato un programma coinvolgente e avvincente che siamo lieti di presentare a HBO Max e includerlo nella nostra programmazione serale della CNN Sunday”.

Dopo quasi due decenni a Fox News, Wallace ha firmato con la CNN a dicembre per diventare una delle superstar del servizio di streaming live della rete. La CNN+ ha debuttato all’inizio di quest’anno in mezzo a tanto clamore interno, ma è stata interrotta dopo quasi un mese di programmazione dopo i tristi risultati.

Lo spettacolo di Chris Wallace sarà trasmesso su HBO Max e CNN. Getty Images CNN+

Quasi 300 piccoli dipendenti della CNN+ sono stati licenziati nell’ambito di misure di riduzione dei costi. Alla domanda sulla situazione durante l’evento del mese scorso, Wallace ha detto che “starebbe bene”, ma ha espresso un certo grado di incertezza sul suo futuro, sottolineando che è “in buona forma, sia alla CNN che altrove.

“Onestamente, ciò che mi preoccupa di più in questo momento – e nuovo – è la mia squadra e centinaia di altre persone”, ha detto Wallace in quel momento.

Piace Il Post precedentemente segnalatoAlcuni addetti ai lavori della CNN hanno ritenuto di aver “speso eccessivamente per i talenti” su CNN+, incluso l’accordo di Wallace da 9 milioni di dollari all’anno.

La CNN sta apportando grandi cambiamenti sotto la Warner Bros. Scoperta. Getty Images

Nel frattempo, i dirigenti della Warner Bros. Discovery, incluso il CEO David Zaslav, hanno indicato che intendono farlo La CNN si sta rifocalizzando sul giornalismo dal vivo Invece di programmare l’opinione.

Il passaggio segue una serie di scandali alla CNN, inclusa una battaglia legale con l’ex emittente televisiva Chris Cuomo e L’improvvisa partenza dell’ex presidente della CNN Jeff Zucker Dopo aver rivelato una relazione con un altro alto dirigente.

“Mentre la maggior parte delle reti di notizie sono reti di difesa, noi della CNN intendiamo prima difendere il giornalismo”, ha detto Zaslav in una presentazione in anticipo. Secondo Asioche ha riferito per la prima volta sul nuovo ruolo di Wallace.