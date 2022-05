La Russia di Google dichiara bancarotta dopo la confisca del conto bancario

18 maggio (Reuters) – La filiale russa di Google prevede di dichiarare bancarotta dopo che le autorità hanno sequestrato il suo conto bancario, rendendo impossibile pagare dipendenti e fornitori, ma i servizi gratuiti tra cui ricerca e YouTube continueranno a funzionare, ha affermato un portavoce della russa Google Inc. mercoledì. .

Alfabeto Corporation (GOOGL.O) L’unità è stata sotto pressione in Russia per mesi per non aver rimosso i contenuti che Mosca considera illegali e per aver limitato l’accesso ad alcuni media russi su YouTube, ma il Cremlino finora non ha bloccato l’accesso ai servizi dell’azienda.

“Il sequestro del conto bancario di Google Russia da parte delle autorità russe ha reso inaccettabile l’operatività del nostro ufficio in Russia, inclusa l’assunzione e il pagamento di dipendenti residenti in Russia, il pagamento di fornitori e venditori e l’adempimento di altri obblighi finanziari”, ha affermato un portavoce di Google.

Google Russia ha pubblicato un avviso della sua intenzione di dichiarare bancarotta.

Un canale televisivo di proprietà di un uomo d’affari russo sotto sanzioni ha affermato ad aprile che i preparatori del debito avevano sequestrato 1 miliardo di rubli (15 milioni di dollari) da Google per il mancato riottenimento dell’accesso al proprio account YouTube, ma questa è la prima volta che il gigante tecnologico statunitense lo annuncia la sua banca. . Il conto nel suo insieme è stato ripreso. Leggi di più

Google non ha immediatamente confermato se la confisca di quei fondi abbia portato alla sua intenzione di dichiarare bancarotta o se siano stati effettuati altri sequestri.

Il database del servizio giudiziario federale russo ha elencato due sequestri da metà marzo, senza specificare gli importi, nonché altre multe e spese di esecuzione.

Il servizio ha confermato di aver sequestrato i beni e le proprietà di Google.

Google ha trasferito molti dei suoi dipendenti dalla Russia da quando Mosca ha inviato decine di migliaia di truppe in Ucraina il 24 febbraio. Ma alcuni sono rimasti.

Un promemoria pubblicato mercoledì sul registro ufficiale russo Fedresurs affermava che la filiale di Google aveva intenzione di dichiarare bancarotta e dal 22 marzo aveva previsto “l’incapacità di adempiere ai propri obblighi finanziari”, inclusi il trattamento di fine rapporto, i bonus per i dipendenti attuali ed ex e l’obbligo e pagamenti puntuali.

Servizi di sopravvivenza gratuiti

Google, che ha temporaneamente interrotto le vendite di annunci e la maggior parte delle altre operazioni commerciali in Russia, ha affermato che i suoi servizi gratuiti, tra cui Gmail, Maps, Android e Play, saranno ancora disponibili per gli utenti russi.

La Russia ha dichiarato martedì di non avere in programma di bloccare YouTube da Google, nonostante le ripetute minacce e multe, riconoscendo che una tale mossa probabilmente vedrebbe soffrire gli utenti russi e dovrebbe quindi essere evitata. Leggi di più

Rostelecom (RTKM.MM) Il CEO Mikhail Osevsky ha dichiarato mercoledì che Google sta operando come al solito nel paese, compresi tutti i suoi server, ha riferito l’agenzia di stampa TASS.

A dicembre, la Russia ha consegnato a Google 7,2 miliardi di rubli di compenso per ciò che Mosca ha descritto come ripetute omissioni nella rimozione di contenuti che la Russia considera illegali, la prima sanzione basata sulle entrate di questo tipo di casi in Russia.

I dati degli ufficiali giudiziari hanno mostrato che la multa è aumentata di 506 milioni di rubli a causa delle tasse di esecuzione.

Il database Spark dell’agenzia di stampa Interfax di società russe ha mostrato che le entrate della controllata russa Google di Google nel 2021 sono state di 134,3 miliardi di rubli.

Alphabet ha dichiarato il mese scorso che la Russia ha rappresentato l’1% delle sue entrate lo scorso anno, ovvero circa 2,6 miliardi di dollari.

(1 dollaro = 63,9570 rubli)

