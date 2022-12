L’S&P 500 sale al di sopra della chiave sul presidente della Fed Powell, ma l’inflazione e il rapporto sull’occupazione incombono

I futures Dow sono scesi durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il titolo di Salesforce.com guadagna durante la notte, ma l’attenzione degli investitori sarà sul rapporto sull’inflazione PCE di giovedì dopo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha lanciato mercoledì un rally del mercato azionario guidato dalla tecnologia.







Il presidente della Fed Powell ha dichiarato mercoledì che il ritmo degli aumenti dei tassi potrebbe iniziare a rallentare alla riunione di dicembre, fornendo un supporto più chiaro per un aumento minore alla prossima riunione. Ma Powell rimase fedele alla sua opinione Che il tasso sui fondi federali raggiungerà probabilmente il 5% o più. L’attuale intervallo di tassi sui fondi federali è del 3,75% -4%. Powell ha anche notato che molti dei fattori che sostengono l’inflazione stanno diminuendo. Il capo della Fed, che ha indicato che potrebbe essere necessaria una recessione, ha affermato che un “atterraggio morbido” è ancora possibile.

Nasdaq si è messo in mezzo, con mela (AAPL), Microsoft (MSFT), nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) e genitore di Google l’alfabeto (Il Google) sono tutti composti superiori. In particolare, l’S&P 500 è salito per superare la media mobile a 200 giorni, che è un’importante area di resistenza.

Giovedì, gli investitori riceveranno l’indice dei prezzi della spesa per consumi personali per ottobre, con il rapporto sull’occupazione di novembre previsto per venerdì mattina.

Quindi, mentre l’azione di mercoledì è stata incoraggiante, gli investitori dovrebbero attendere la reazione del mercato agli importanti dati della Fed.

Principali guadagni

Salesforce.com (CRM), fiocco di neve (neve) E il Potere (Potere) ha guidato una serie di report sugli utili del software. pura conservazione (PSTG) E il il segreto di Victoria (VSCO) riportato anche.

Le azioni CRM sono fortemente diminuite durante le negoziazioni notturne I guadagni di Salesforce sono stati superati Ma la guida era leggera. Il co-CEO Brett Taylor si dimetterà, lasciando Marc Benioff come unico CEO. Il titolo SNOW inizialmente è sceso in una mossa prolungata sulla debolezza Instradamento delle entrate del fiocco di neve, ma perdite notevolmente ridotte. L’inventario del fondo è stato leggermente modificato poiché l’EPS e le vendite sono state leggermente superate.

Le azioni PSTG sono aumentate modestamente durante la notte dopo Pure Storage ha superato le visualizzazioni del terzo trimestre E alza l’estensione. Le azioni hanno chiuso in ribasso di circa l’1% dopo essere cadute per la giornata a causa di risultati deboli e guida da NetApp (NTAP). Le azioni VSCO sono diminuite leggermente quando i guadagni di Victoria’s Secret sono aumentati, ma le vendite sono leggermente diminuite.

giovedì presto, generale del dollaro (DJ) E il Kruger (K) alla spina. Produttori cinesi di auto elettriche Nuovo (nio), Lee Otto (LI) E il XPeng (XPEV) Rapporto sulle vendite di novembre, con quelle azioni e altri nomi cinesi in rialzo mercoledì dopo la riapertura delle speranze di Covid.

rapporto sull’inflazione

Il Dipartimento del Commercio rilascerà il Personal Consumption Expenditure Price Index, la misura dell’inflazione preferita dalla Fed, alle 8:30 ET come parte del suo Rapporto su entrate e spese.

L’indice dei prezzi PCE per ottobre dovrebbe mostrare un aumento dello 0,4% rispetto a settembre. Su base annua, l’inflazione PCE dovrebbe scendere al 6% dal 6,2% di settembre. La spesa per consumi personali core, che escludono cibo ed energia, dovrebbe aumentare dello 0,3%. L’inflazione core PCE dovrebbe scendere al 5% dal 5,1% di settembre.

Il rapporto sull’inflazione PCE, insieme al rapporto sull’occupazione di novembre di venerdì, contribuirà a plasmare le aspettative per un aumento dei tassi della Fed. L’indice dei prezzi al consumo per novembre sarà pubblicato il 13 dicembre, un giorno prima dell’annuncio della riunione della Federal Reserve di dicembre.

Mercoledì scorso, l’ADP ha riportato un forte rallentamento delle assunzioni nel settore privato a novembre. Inoltre, l’indagine JOLTs ha mostrato che le aperture di lavoro sono diminuite più del previsto in ottobre. La crescita del PIL del terzo trimestre è stata rivista al rialzo più del previsto, insieme alla misura dell’inflazione nel rapporto.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones erano al di sotto del valore equo, con le azioni CRM in calo nelle azioni blue-chip. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono scesi.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 7 punti base, al 3,63%.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducono necessariamente in trading effettivo nella successiva sessione regolare Mercato azionario sessione.

Aumento del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è stato misto per la maggior parte della sessione di mercoledì, poi è decollato dopo le osservazioni del presidente della Fed Powell e si è chiuso ai massimi della sessione.

Il Dow Jones Industrial Average è salito del 2,2% mercoledì Commercio di borsa. L’S&P 500 è balzato del 3,1%. Il Nasdaq Composite è balzato del 4,4%. Small Capital Russell 2000 è salito del 2,7%.

Le azioni Apple sono aumentate del 4,9% e quelle di Google sono aumentate del 6,1%, entrambe superate i 50 giorni. Le azioni Microsoft e Nvidia, già al di sopra delle loro linee di 50 giorni, sono aumentate rispettivamente del 6,2% e dell’8,2%. Le azioni Tesla sono aumentate del 7,7%, riconquistando la serie di 21 giorni.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati del 3% a 80,55 dollari al barile, ma sono diminuiti del 6,9% nel mese. Anche le speranze di riapertura della Cina Covid hanno alzato i prezzi dei futures sul rame.

Rendimenti del Tesoro e prospettive di tassi di interesse federali più elevati

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso al ribasso, scendendo di 5 punti base al 3,7%. Il rendimento dei Treasury a due anni, che è strettamente legato alla politica della Fed, è sceso al 4,33%, nonostante Powell si aspettasse che il tasso sui fondi federali raggiungesse un picco di almeno il 5%.

Le probabilità di un aumento del tasso di 50 punti base sono ora intorno al 79% rispetto al 66% dopo martedì. I mercati vedono ancora un altro movimento di mezzo punto leggermente favorito a febbraio, ma le probabilità di un movimento di un quarto di punto sono superiori al 45%.

Tesla vs. BYD: Quale gigante dei veicoli elettrici è il migliore da acquistare?

Fondi negoziati in borsa

tra i I migliori fondi comuniL’ETF Innovatore IBD 50 (cinquanta(+1,8%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)in forma) è aumentato del 2%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) in calo del 4,4%, con i titoli Microsoft e CRM entrambi componenti principali. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è balzato del 5,7%, con le azioni Nvidia che detengono il massimo.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è avanzato del 3,75% e il Global Infrastructure Development Fund (ETF) negli Stati Uniti (culla) del 2,4%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(Su 0,5% e Financial Select SPDR ETF)XLF) è aumentato dell’1,7%. Fondo di selezione del settore sanitario SPDR (XLV) ha aggiunto il 2,4%.

Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(+7,7% e ARK Genomics ETF)ARKG) 6,5%. Le azioni Tesla rimangono una partecipazione importante tramite l’ETF di Ark Invest.

I primi cinque titoli cinesi da tenere d’occhio ora

Analisi del rally del mercato

Il rally del mercato azionario ha fatto un significativo movimento al rialzo in volumi elevati mercoledì dopo i commenti del presidente della Fed Powell.

L’S&P 500 è rimbalzato da vicino alla linea dei 21 giorni a un massimo di 4.000 e si sta spostando sopra la linea dei 200 giorni per la prima volta in sette mesi.

L’indice Nasdaq Composite, che ha rallentato il rally del mercato, ha guidato il rialzo mercoledì. Ha recuperato la linea dei 21 giorni e il livello degli 11.000, per attestarsi al livello di chiusura più alto in due mesi. I titoli Apple, Microsoft, Google, Nvidia e Tesla hanno registrato forti guadagni mercoledì, ma non è chiaro quale di loro guiderà l’attuale tendenza rialzista.

Russell 2000, che ha ottenuto una serie di 21 giorni durante il giorno, è rimbalzato per riconquistare il vantaggio di 200 giorni. L’indice Dow Jones, che ha guidato l’attuale rally del mercato, è tornato al livello più alto degli ultimi sette mesi.

Gli investitori in perdita sono stati sconfitti da guadagni ad ampio raggio. Molte delle blue chip che erano sotto pressione mercoledì hanno recuperato.

Mentre mercoledì c’è stata molta azione positiva, l’S&P 500 è rimasto al di sotto della media mobile a 200 giorni. Il rapporto sull’inflazione PCE di ottobre giovedì e il rapporto sull’occupazione di novembre venerdì potrebbero rafforzare il rimbalzo al rialzo di mercoledì o portare a un pullback al ribasso.

Tieni presente che l’attuale rally del mercato ha fatto diversi grandi guadagni in un giorno, ma poi ha faticato a fare progressi nei prossimi giorni o settimane.

Cosa stai facendo adesso

Il mercato azionario ha assistito a una sessione forte, poiché i principali indici e le azioni blue-chip hanno compiuto passi incoraggianti.

Gli investitori probabilmente tenderanno ad aumentare l’esposizione mercoledì, e questo potrebbe funzionare.

Ma ci sono ancora buoni motivi per non aumentare ancora l’esposizione. L’S&P 500 attraversa la linea dei 200 giorni, ma non in modo decisivo. Ciò significherebbe probabilmente la parte superiore di una linea di tendenza dei picchi inferiori a lungo termine sul grafico settimanale. Raggiungere decisamente al di sopra di quest’area potrebbe essere un segnale forte che l’attuale tendenza rialzista è più che un rally ribassista del mercato.

Ma ciò richiederà una reazione positiva ai dati sull’inflazione e all’imminente rapporto sull’occupazione PCE.

Gli investitori dovrebbero lavorare diligentemente sulle loro liste di controllo, guardando titoli promettenti da una varietà di settori. Ma sicuramente rimanete sintonizzati. Il rally del mercato potrebbe essere a un punto di svolta, ma in quale direzione girerà.

