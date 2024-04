Il nuovo strumento AI di Meta sta attirando le ire di alcuni dei suoi utenti

Meta vuole essere un giocatore di intelligenza artificialeMa i suoi sforzi per farlo sono falliti Alcuni utenti sono sconvolti.

Lo ha detto il colosso della tecnologia in un post sul blog Giovedì (18 aprile) ha annunciato che avrebbe distribuito il suo assistente Meta AI in dodici paesi su tutte le sue piattaforme, inclusi Facebook e Instagram. Da allora, gli utenti delle piattaforme di social media Si è lamentato Informazioni sullo strumento che inonda i loro feed.

Lo strumento AI può essere utilizzato nei feed, nelle chat e nella ricerca nelle app Meta. La società ha affermato nel suo post che mira anche a “realizzare le foto più velocemente”, il che significa che gli utenti possono digitare un suggerimento e l'assistente AI di Meta regolerà e creerà quella foto man mano che l'utente aggiunge dettagli. Ha aggiunto che la funzione foto è disponibile solo sull'esperienza web di WhatsApp e sull'intelligenza artificiale di Meta.

Nonostante Meta affermi che il suo strumento AI può aiutare a pianificare una serata fuori o addirittura consigliare un ristorante al tramonto, gli utenti che frequentano le app di social media della piattaforma hanno L'ho trovato estenuante.

Ad esempio, l'utente X Michael Taylor ha detto in a posta Che “Instagram ha peggiorato molto la propria funzione di ricerca in nome dell'utilizzo di Meta AI”. Taylor ha aggiunto nel post Condividi X Ha detto che stava “cercando il nome della band”, indicando che non aveva bisogno di suggerimenti.

Nel frattempo, l'utente X Mackay Ha detto in un altro Che stava “cercando di cercare su Instagram e di non parlare con l'intelligenza artificiale”. Un altro utente ha poi chiesto se esistesse un modo per disabilitare lo strumento AI di Meta. “Quando gliel'ho chiesto, ha detto di no”, ha risposto McKay.

Finora, il colosso della tecnologia non ha compilato un documento, ha detto a NBC News un portavoce di Meta Metodo di disattivazione ufficiale. Gli utenti potrebbero non essere in grado di “disattivarlo da questa esperienza”, ma possono farlo, ha detto il portavoce Vai alla barra di ricerca per porre le loro domande.

