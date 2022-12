Il presidente peruviano Castillo è stato citato in giudizio e arrestato dopo aver tentato di sciogliere il Congresso





Cnn

–



La polizia ha arrestato il presidente peruviano Pedro Castillo nella capitale, Lima, ha riferito una fonte a conoscenza del caso alla CNNE, dopo che i legislatori hanno votato per estromettere Castillo in una giornata tumultuosa per il paese sudamericano.

Il vicepresidente Dina Boulwart dovrebbe prestare giuramento come nuovo presidente del Perù, ma dovrà ottenere il sostegno di tutti i partiti per poter governare.

La maggioranza dei 101 membri del Congresso di 130 membri del Perù ha votato per mettere sotto accusa l’assediato Castillo mercoledì pomeriggio dopo il tentativo di Castillo all’inizio della giornata di sciogliere l’assemblea e installare un governo di emergenza.

L’appello di Castillo per le elezioni parlamentari per lavorare su una nuova costituzione oggi ha scatenato una serie di dimissioni ministeriali, reazioni infuocate da parte di alti funzionari e condanne da parte dei vicini della regione.

Prima del voto di impeachment del Congresso, la stessa Poulwart ha criticato il piano di scioglimento di Castillo su Twitter. “Respingo la decisione di Pedro Castillo di commettere il crollo dell’ordine costituzionale chiudendo il Congresso”, ha scritto su Twitter. “È un colpo di stato che aggrava la crisi politica e istituzionale che la società peruviana dovrà superare rispettando rigorosamente la legge”.

Almeno sette ministri si sono dimessi, tra cui il ministro dell’Ambiente Wilbert Rosas, il ministro delle Finanze Kurt Borneo, il ministro degli Esteri Cesar Landa e il ministro della Giustizia Felix Ciro.

Funzionari internazionali hanno anche denunciato il tentativo di Castillo di sciogliere il Congresso, con gli Stati Uniti che hanno esortato il leader a “invertire” la mossa e “consentire alle istituzioni democratiche del Perù di operare in conformità con la costituzione”, l’ambasciatore degli Stati Uniti in Perù Lisa Kenna ha detto su Twitter.

Il Ministero degli Affari Esteri argentino ha espresso “profonda preoccupazione per la crisi politica che sta attraversando la sorella Repubblica del Perù e ha invitato tutti gli attori politici e sociali a proteggere le istituzioni democratiche, lo stato di diritto e l’ordine costituzionale”,La nostra dichiarazione su Twitter.

Il governo del leader di sinistra è stato impantanato nel caos sin dal suo insediamento, con dozzine di ministri nominati, sostituiti, licenziati o dimessi in poco più di un anno, accumulando pressioni sul presidente. Presidente.

Castillo, A.; insegnante precedente e dirigente sindacale, ha denunciato l’opposizione per aver tentato di rimuoverlo dal primo giorno in cui era in carica. Ha accusato il procuratore generale del Perù, Patricia Benavides, di aver ideato quello che ha definito una nuova forma di “colpo di stato” contro di lui attraverso le indagini del suo ufficio.

A ottobre, Benavides ha presentato una denuncia costituzionale contro di lui sulla base di tre capi di imputazione Le sei inchieste Il suo ufficio è stato aperto. La denuncia consente al Congresso di condurre le proprie indagini contro il presidente.

Eletto nel luglio 2021 con un ristretto margine di ballottaggio, Castillo ha dovuto affrontare una serie di indagini per stabilire se avesse usato la sua posizione a vantaggio di se stesso, della sua famiglia e dei suoi più stretti alleati attraverso traffico di influenza o trattamento preferenziale, tra le altre accuse.

Castillo ha ripetutamente negato tutte le accuse e ha dichiarato la sua disponibilità a collaborare a qualsiasi indagine. Dice che le accuse sono state il risultato di una caccia alle streghe contro di lui e la sua famiglia da parte di gruppi che non hanno accettato la sua vittoria elettorale.

Il presidente deve affrontare cinque indagini penali preliminari su accuse di schemi di corruzione mentre era in carica. Questi includono le accuse dei pubblici ministeri secondo cui avrebbe guidato una “rete criminale” che ha interferito con istituzioni pubbliche come il Ministero dei trasporti e delle comunicazioni, il Ministero dell’edilizia abitativa e la compagnia petrolifera statale peruviana per controllare i processi di offerta pubblica e avvantaggiare alcune società e stretti alleati .

I pubblici ministeri stanno anche indagando se il presidente abbia guidato gli sforzi per espandere l’influenza nel processo di promozione degli ufficiali sia nelle forze armate che nella polizia nazionale.

Queste indagini si espandono oltre il presidente stesso e riguardano anche la famiglia Castillo, comprese sua moglie e sua cognata. La first lady Lilia Paredes è indagata perché sospettata di coordinare la rete criminale. Il suo avvocato, Benji Espinosa, ha sostenuto la sua innocenza e sostiene che l’indagine contro la first lady include “una serie di difetti e omissioni”.

Sua cognata, Yenifer Paredes, è indagata per presunta associazione a delinquere, riciclaggio di denaro e collusione aggravata. È rimasta in detenzione fino a quando un giudice ha annullato la sua “detenzione protettiva” di 30 mesi. Ha anche negato qualsiasi addebito.

Ha detto: “Mia figlia, mia moglie e tutta la mia famiglia sono state attaccate con l’intenzione di distruggermi solo perché non vogliono che finisca il mio mandato, prometto che finirò il mio mandato, non sono corrotto”. Durante un discorso televisivo dal palazzo presidenziale il 20 ottobre.

Nello stesso discorso, Castillo ha riconosciuto che alcuni dei suoi più stretti alleati devono affrontare la giustizia per le accuse di corruzione, dicendo: “Se tradiscono la mia fiducia, lascia che la giustizia si occupi di loro”.