L’aggiornamento di Mario Kart 8 Deluxe ti consente di scegliere quali oggetti compaiono nelle gare

Un nuovo aggiornamento gratuito per Mario Kart 8 Deluxe porta il caos personalizzato nelle tue corse. con il nuovo Opzione articoli personalizzatiI giocatori possono selezionare quali oggetti compaiono nel gioco e persino assegnare oggetti specifici a ciascuna squadra nelle gare a squadre nelle battaglie. L’opzione può essere utilizzata nelle gare VS offline e in alcune modalità online.

L’opzione dell’oggetto personalizzato può scatenare più caos nelle tue gare, consentendo ai giocatori di selezionare casualmente i potenziamenti che appaiono nei forzieri. Puoi anche disattivare completamente gli elementi se stai cercando una modalità basata esclusivamente sulla guida.

Immagina un gioco in cui l’unico oggetto disponibile è Bullet Bills. O solo conchiglie rosse. O raggiungere un nuovo livello di lutto con l’intera razza Blue Shells.

Potrebbe non piacerti, ma questo è l’aspetto dell’ultima partita di Mario Kart #MK8D #NintendoInterruttore pic.twitter.com/yYPPnEDQi0 – Akfamilyhome (Akfamilyhome) 7 dicembre 2022

La nuova funzionalità consente ai giocatori di personalizzare ampiamente le proprie razze, creando innumerevoli nuovi modi di giocare. Odi il potere del fulmine e vuoi vederlo sparare? Non sopporti quando ricevi monete come premio per il forziere invece di Conchiglia o Fungo? Non temere, l’opzione Articoli personalizzati è qui per aiutarti.

Mario Kart 8 Deluxe – Schermate di aggiornamento dei contenuti (Nintendo Direct – settembre 2022)

Il nuovo aggiornamento è ora disponibile gratuitamente. Arriva insieme al lancio del Booster Course Pass Wave 3 premium, che ha introdotto otto nuovi brani nel gioco. Il percorso include Merry Mountain, Peach Gardens, Maple Treeway, Rainbow Road, Rock Mountain Mountain, Boo Lake, Berlin Byways e London Loop.

Le otto tracce sono disponibili solo come parte del Booster Course Pass da $ 24,99 e non come componente aggiuntivo individuale. Tuttavia, l’acquisto del DLC dà diritto agli utenti a 16 corsi rilasciati in precedenza e altri 24 nel 2023. Tutte e sei le ondate verranno rilasciate entro la fine del 2023, rendendo Mario Kart 8 Deluxe più della metà dei corsi rilasciati.

Carson Burton è uno scrittore di notizie freelance per IGN. Puoi seguirlo su Twitter all’indirizzo @carsonsburton.