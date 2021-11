Il raro meteorite “Earthcraser” ha volato per 186 miglia in 3 stati

Gli Skywatcher in Georgia e Alabama hanno mostrato questa luce gloriosa Martedì una terra rara al pascolo Il meteorite si è ingrandito nel cielo notturno.

La palla di fuoco più luminosa era visibile alle 6:39 ET del 9 novembre, ed era molto luminosa, con alcuni osservatori celesti ancora in grado di vederla attraverso il cielo un po’ nuvoloso attraverso la sorveglianza meteorica della NASA. spiegato Sulla sua pagina Facebook. L’oggetto è apparso per la prima volta sopra Taylorsville, in Georgia, a 38.500 miglia (61.960 km / h) a nord-ovest e a 55 miglia (89 km) sopra la Terra.

I cacciatori di meteoriti sono stati in grado di calcolare l’orbita e l’orbita dell’oggetto da tre telecamere meteoriche della NASA nell’area, ma sono stati necessari alcuni calcoli numerici aggiuntivi a causa della sorprendente lunghezza del suo viaggio nell’atmosfera terrestre.

La palla di fuoco trovata in Georgia e Alabama è ciò che chiamiamo “Earthcraser, in cui il percorso del meteorite è molto superficiale, scivola per lunghe distanze nell’atmosfera superiore”, ha riferito la NASA Meteor Surveillance. In rare occasioni, i pastori della Terra “saltano” fuori dall’atmosfera e tornano nello spazio. In questo caso non è successo perché il meteorite alla fine si è schiantato.

Mappa che mostra i punti stimati di inizio e fine del viaggio di Earth Shepherd nell’atmosfera terrestre. Foto : NASA/Facebook

Questo particolare meteorite è entrato nella nostra atmosfera con un angolo di 5 Secondo la NASA, i gradi dall’orizzontale, Consente alla palla di fuoco di percorrere lunghe distanze. Come Guarda il post su Facebook della NASA Meteor “Poiché il suo percorso era troppo lungo, il nostro software automatizzato non era in grado di gestire tutti i dati”, quindi il team ha eseguito un altro codice di analisi la mattina successiva e ha scoperto che il meteorite non aveva percorso 91 miglia (147 km) come originariamente annunciato. Un enorme 186 miglia [300 km] Dal vento.” Questo Il meteorite ha sorvolato tre stati.

Poiché la luce della meteora è svanita a causa del cielo nuvoloso, l’equipaggio non è stato in grado di stimare le dimensioni dell’oggetto. Tuttavia, come scrive l’osservazione del meteorite della NASA, “questo è un meteorite raro per chi ha la fortuna di vederlo”.

Questo particolare tipo di fenomeno astronomico è raro, ma gli astronomi della Carolina del Sud hanno segnalato un Particolarmente lungo Il 14 maggio 2014, un lombrico ha volato per 290 miglia nell’atmosfera prima di bruciare.

