John Croton fa causa al commissario della NFL Roger Coodell

La causa è stata depositata giovedì presso il tribunale distrettuale del Nevada nella contea di Clark.

“Gli imputati sostengono che le lettere personali di Cruden siano trapelate al Wall Street Journal e al New York Times per danneggiare la reputazione di Gruden e licenziarlo”, ha detto in una nota l’avvocato di Cruden, Adam Hossmer-Henner. “Delle 650.000 e-mail raccolte durante l’indagine sulla NFL della squadra di football di Washington, solo le e-mail di Croton non hanno alcuna spiegazione o giustificazione del perché” stagione”.

Il portavoce della NFL Brian McCarthy ha dichiarato alla CNN in una dichiarazione: “Le accuse sono completamente prive di fondamento e la NFL si difenderà attivamente contro queste affermazioni”.

La causa sostiene che le azioni della NFL abbiano causato a Grouton “gravi danni finanziari e danni alla sua carriera e reputazione”.

Sebbene la fonte delle e-mail trapelate non sia nota, la causa sostiene che siano state trapelate dalla NFL e che la lega abbia deliberatamente cercato di ferire Crouton, mentre altri dettagli dell’indagine sulla squadra di football di Washington sono stati tenuti segreti.

“Contrariamente alle formalità dell’indagine della Washington Football Association, gli imputati di Croton hanno compiuto un omicidio di carattere in stile sovietico”, sostiene la causa. “Non c’è stato nessun avvertimento e nessuna azione. Gli imputati hanno conservato le e-mail per diversi mesi fino a quando i Raiders non sono trapelati ai media nazionali a metà stagione, causando il massimo danno a Crostino”.

La stagione regolare della NFL va dal 9 settembre al 9 gennaio. Crouton è stato l’allenatore delle prime cinque partite dei Riders.

McCarthy ha dichiarato alla CNN in ottobre che la lega non aveva intenzione di rilasciare ulteriori dettagli dall’indagine per motivi di segretezza.

“Delle 650.000 e-mail ricevute mesi fa in relazione all’indagine sugli abusi sul posto di lavoro della Washington Football Association, gli imputati si sono armati di una piccola sottocommissione scritta da Cruden prima di essere assunti dai Raiders. Gli imputati hanno finito per utilizzare queste e-mail deliberatamente.

Esige che Crudon sia risarcito e che siano specificati, ma non specificati, “i danni esemplari e punibili derivanti da repressione, frode o cattiva condotta degli imputati”.

L’inchiesta è arrivata dopo le accuse contro la direzione del team di Washington

A luglio, la NFL ha annunciato di aver multato l’organizzazione di Washington di 10 milioni di dollari dopo che un’indagine indipendente ha rilevato che l’ambiente di lavoro del club era “non altamente professionale”, soprattutto per le donne.

Il gruppo è stato multato dopo che 15 ex dipendenti e due giornalisti sono stati accusati di molestie sessuali e abusi verbali. Il club ha avviato un’indagine lo scorso luglio, con la NFL che ha preso il sopravvento ad agosto.

A ottobre, il Wall Street Journal ha riferito che Croton aveva usato un linguaggio razzista per descrivere DeMaris Smith, amministratore delegato della NFL Players’ Association, in un’e-mail del 2011.

Dopo che le e-mail sono state rivelate, gli imputati “hanno fatto pressioni sui ciclisti per licenziare Crouton”, ha detto la causa.

I Raiders no e Crouton ha allenato per un’altra partita.

La causa sostiene che la NFL e Guttell “hanno aumentato la pressione annunciando che più documenti sarebbero stati resi pubblici”.

Il New York Times in seguito ha riconsiderato le e-mail, denunciando il reclutamento di donne di Crotone come ufficiali sul campo, il gruppo che forma apertamente omosessuali e la tolleranza degli inni antinazionali.

La causa sostiene che la lega e il commissario abbiano fatto trapelare e-mail pubblicate dal Times.

Il Times riporta che molte delle e-mail di Crouton, incluso un mandato di sette anni, sono state inviate all’allora Bruce Allen, allora capo della squadra di Washington, che è stato licenziato nel dicembre 2019.

Una fonte della lega ha confermato alla CNN l’accuratezza della storia del Times poco prima che Crouton si dimettesse.

Cruden è stato uno degli allenatori più pagati della NFL, firmando un contratto da 100 milioni di dollari con i Raiders per 10 anni, secondo il sito web sulle paghe Spotrock.

Ha prima allenato i Raiders dal 1998 al 2001, poi ha vinto un Super Bowl nel 2002 con i Tampa Bay Buccaneers. All’epoca, Croton aveva 39 anni e, in seguito, il più giovane allenatore a vincere il Super Bowl.

Ha lasciato Bucs nel 2008 per diventare analista di calcio di ESPN e i suoi messaggi sono stati inviati mentre lavorava come analista del colore durante “Monday Night Football” presso ESPN, secondo quanto riportato dal Times.