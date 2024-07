Il senatore degli Stati Uniti lotta per restituire le criptovalute alle comunità

Venerdì, il senatore americano Tim Scott, il massimo repubblicano della Carolina del Sud e membro del Comitato bancario del Senato, è stato tra i relatori principali al Conferenza Bitcoin 2024. Scott, che potrebbe presiedere il comitato se i repubblicani riprendessero il controllo del Senato, ha lanciato un messaggio forte: il governo deve sostenere l’industria delle criptovalute.

“Dobbiamo sbarazzarci delle persone che ci ostacolano”, ha affermato Scott, riferendosi in particolare al presidente della SEC Gary Gensler come il principale ostacolo all’innovazione delle criptovalute.

Parlando con la senatrice statunitense Cynthia Lummis (R-Wyoming), appassionata di criptovalute, i commenti di Scott sono stati collegati a un gruppo pronto a ricevere ulteriore supporto legislativo. Finora Scott è stato abbastanza silenzioso sulle questioni relative alle criptovalute, quindi il suo entusiasta supporto all’evento segna un cambiamento.

US Sen. Cynthia Lummis with Sen. Tim Scott at Bitcoin 2024. Photo: Brady Dale/Axios

Egli ha detto: “Bitcoin significa restituire risorse alle comunità che ne hanno più bisogno e dare una possibilità a tutti gli americani.

Comitato bancario del Senato sotto la guida repubblicana

Uno dei temi ricorrenti nella presentazione di Scott riguardava le sue prospettive come presidente del Comitato bancario del Senato. Se ottiene il lavoro, le leggi sulle criptovalute potrebbero entrare in un nuovo capitolo. Scott ha promesso di dare la massima priorità alla misura del senatore Lummis, che mira a “sbloccare Bitcoin qui a casa”, garantendo così un voto rapido.

Loomis, un convinto sostenitore delle criptovalute, ha spinto per una legislazione che richiederebbe alla Federal Reserve di detenere bitcoin come asset di riserva strategica. Non ha affrontato questo problema durante la conferenza, ma la sua dedizione all’inclusione delle criptovalute nei piani finanziari nazionali era chiara. Loomis si aspettava che la leadership di Scott fosse cruciale per far approvare tali idee creative al Senato.

BTC market cap currently at $1.34 trillion on the daily chart: TradingView.com

Nonostante la formulazione positiva, il Congresso sta ancora lottando per legiferare sulle criptovalute. Alcuni progetti di legge sono stati approvati alla Camera dei Rappresentanti ma sono rimasti bloccati al Senato. La sessione parlamentare è quasi finita e le elezioni del 2024 si avvicinano, quindi è improbabile che la legislazione sulle criptovalute venga approvata quest’anno. A volte, queste attività aprono la strada a procedimenti futuri e lunghe negoziazioni.

Bitcoin come riserva strategica

La conferenza ha incluso anche importanti contributi di noti attori nel mondo delle criptovalute. Il CEO di MicroStrategy, il più grande detentore di bitcoin, Michael Sailor, ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero provare ad acquistare 4 milioni di bitcoin per rafforzare la propria tesoreria e la propria posizione finanziaria.

Katie Wood, CEO di ARK Invest, concorda con Sailor sul fatto che gli asset digitali costituiscono un’importante risorsa nazionale e ha attirato l’attenzione sull’idea di una riserva strategica.

Nel frattempo, Robert F. Kennedy, il candidato presidenziale indipendente, ha deciso di rendere Bitcoin una valuta di riserva strategica se vince le elezioni. Questo supporto bipartisan dimostra che sempre più persone vedono le criptovalute come un’importante forma di valuta.

Loomis ha aggiunto che le innovazioni Bitcoin sono diventate più visibili al Senato degli Stati Uniti, ed è diventato chiaro chi vuole proteggere l’innovazione e chi vuole controllarla.

