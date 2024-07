Il servizio PlayStation Stars è inattivo per un periodo più lungo rispetto al servizio PSN

Stelle PlayStation È una delle iniziative più insolite di Sony dell’era PlayStation 5. Il programma ti consente di guadagnare monete che puoi utilizzare per acquistare giochi su PSN, oltre a collezionare statue virtuali che possono essere visualizzate solo all’interno dell’app PlayStation. Tutto è rotto dall’inizio di giugno.

Se sei una persona normale, probabilmente ti starai chiedendo chi sono veramente le star PlayStation. Supponendo che te ne sia dimenticato o non ne fossi mai stato a conoscenza, come lo è la maggior parte dei giocatori PlayStation a questo punto, il programma era una revisione del programma PlayStation Rewards lanciato nel 2022. I giocatori possono guadagnare monete acquistando giochi o completando “campagne” che li sfidano a giocare a determinati tipi di giochi contro Oggetti da collezione personalizzatiQuesti articoli verranno aggiunti a uno scaffale virtuale che spazia dai segnalibri alla cronologia della piattaforma fino agli articoli con marchio incrociato come Spider-Man Adidas.

Tuttavia, è un ottimo modo per guadagnare denaro, che alla fine si somma. Abbiamo iniziato a notare prima i problemi Intorno al 6 giugno, quando PlayStation Stars non è aperto, a cui è possibile accedere tramite una piccola icona nella schermata principale dell’app PlayStation mobile. Invece, i giocatori sono stati accolti con un messaggio di errore: “PlayStation Stars sta attualmente riscontrando problemi. I nostri ingegneri sono a conoscenza del problema e stanno lavorando a una soluzione”.

Il tempismo era particolarmente strano, dato che Sony stava organizzando una serie di promozioni PlayStation Stars insieme all’evento di vendita Play Days di metà anno. Ciò significa che ci sono alcuni oggetti da collezione e premi che possono essere guadagnati solo acquistando e giocando a determinati giochi durante l’evento. Secondo il supporto PlayStationgli utenti avrebbero continuato ad accumulare punti e oggetti da collezione anche mentre il software era inattivo, anche se non sarebbero stati in grado di vederne nulla, per non parlare di tenere traccia di ciò che era ancora incompleto.

Dopo 25 giorni, il programma continua a bloccarsi. Come utenti del subreddit di PlayStation Stars La previsione è stata fattaCiò supera l’interruzione di 23 giorni subita da PSN nel 2011 dopo un attacco informatico senza precedenti. Durante quel periodo, i giocatori di PS3 non potevano giocare online, acquistarli digitalmente o utilizzare le funzionalità social della console. Una volta ripristinato il servizio, Sony si è scusata offrendo ai giocatori giochi gratuiti e un mese gratuito di PS Plus.

PlayStation Stars non è stata violata, non costa denaro ed è utilizzata da molte meno persone, quindi l’interruzione non è uno scandalo nello schema delle cose. È molto strano e Sony non ha ancora spiegato quale sia esattamente il problema né quando verrà ripristinato il programma di premi. La società non ha risposto a una richiesta di commento.