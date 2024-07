Taylor Swift visita un bar di Dublino con Travis Kelce e Stevie Nicks

Bar sul lato est, dove sei?

Taylor Swift si è goduta una serata informale con Travis Kelce e Stevie Nicks in un pub di Dublino dopo il concerto dell’Eras ​​Tour nella capitale irlandese domenica sera.

Alla coppia e ai Nicks si sono uniti i Paramore, che aprivano per Swift il suo tour europeo di successo, e i membri della sua troupe all’Hacienda Bar.

Taylor Swift e Travis Kelsey sono andati in un bar locale dopo il loro spettacolo dell’Eras ​​Tour a Dublino domenica sera. Mega

La coppia è uscita con i ballerini e musicisti Stevie Nicks, Paramore e Swift. Roger Wong/INFphoto.com

“È bello dare il benvenuto a Taylor Swift insieme a tutti i musicisti e ballerini all’Hacienda Bar ieri sera.” ha scritto su Facebook Lunedi. “Speciale per dare il benvenuto anche al campione del Superbowl Travis Kelce e ai leggendari Stevie Nicks e Paramore.”

L’Hacienda ha condiviso che il gruppo ha trascorso insieme una “notte davvero calorosa e amichevole”.

“Non abbiamo ordinato la nostra ‘solita’ foto della hacienda per dare a Taylor e ai suoi amici l’opportunità di rilassarsi e godersi il loro meritato tempo”, ha spiegato il bar.

Il gruppo si è divertito all’Hacienda Bar. Hacienda Bar/Facebook

Il gruppo ha trascorso una “notte davvero calorosa e amichevole”. AP

L’amato proprietario del pub, Shay, pubblica spesso foto con i suoi clienti famosi sui social media. Tra gli ospiti VIP che hanno recentemente visitato la sede figurano Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Teddy Swims e Kal Penn.

I fan si sono riversati nella sezione commenti del post per elogiare il proprietario del bar per aver creato uno spazio sicuro in cui Swift, 34 anni, e i suoi amici possano rilassarsi.

“Sono contento che Taylor abbia potuto provare il miglior pub di Dublino”, ha scritto uno Swifty.

Il pub ha dichiarato di non aver scattato foto della pop star per rispetto della sua privacy. Danny Mahoney/WYN Las Vegas/Mega

“Ecco perché vanno lì, la privacy è garantita”, ha osservato un fan.

“Grazie per averli trattati così bene e aver permesso loro di trascorrere un momento confortevole!” Un terzo utente della rete ha commentato.

“Wow, sembra una serata fantastica”, ha aggiunto un’altra persona.

Kelsey Swift apparentemente l’ha sorpresa nel suo spettacolo domenica. Analyagos/TikTok

Si sono incontrati dopo la sua esibizione e sono usciti insieme dall’arena. Analyagos/TikTok

La cantante di “Down Bad” era fresca dei suoi tre spettacoli all’Aviva Stadium questo fine settimana.

I fan erano convinti che Kelsey, 34 anni, avesse sorpreso Swift presentandosi alla sua esibizione domenica dopo aver partecipato al matrimonio del suo amico in California la sera prima.

Il giocatore dei Kansas City Chiefs ha assistito alla proposta di matrimonio della sua ragazza dalla tenda VIP, dove tra gli altri ospiti c’erano Nicks, 76 anni, Julia Roberts e l’attrice di “Bridgerton” Florence Hunt.

L’attrice 56enne di “Pretty Woman” è stata criticata da alcuni utenti di social media per aver palpeggiato Kelsey in un video diventato virale, anche se la star della NFL è apparsa impassibile dal loro scambio di parole.

La Swift ha reso un dolce omaggio alla cantante dei Fleetwood Mac durante il suo concerto. nessianxx/Twitter

Swift e Nicks si sono esibiti insieme ai Grammy Awards 2010. MAGIA DEL FILM, LIMITATA

La Swift, che si è esibita con i Nicks ai Grammy Awards 2010, ha fatto un grido al cantante dei Fleetwood Mac dal palco domenica prima di cantare “Clara Bow”, che menziona l’icona del rock nei suoi testi.

“Lei è il mio eroe e io sono anche qualcuno a cui posso rivelare qualsiasi segreto e che non lo direbbe mai a nessuno”, ha detto al pubblico. “Mi ha davvero aiutato in molte cose nel corso degli anni.”

Dopo lo spettacolo, Swift e Kelsey si sono riuniti davanti ai fan prima di dirigersi al bar con Nicks e compagnia.