L’agenzia di stampa Reuters ha affermato che Nvidia sarà danneggiata dalla denuncia dell’antitrust francese

(Bloomberg) – Funzionari antitrust francesi si stanno preparando ad accusare Nvidia Corp. di pratiche anticoncorrenziali, ha riferito Reuters, mentre il produttore di chip più prezioso al mondo si trova ad affrontare un crescente controllo normativo.

L’agenzia di stampa Reuters, citando persone non identificate con conoscenza diretta della vicenda, ha affermato che l’agenzia francese sarebbe la prima agenzia al mondo a compiere un passo del genere. L’atto d’accusa – o la comunicazione delle obiezioni – è previsto a seguito di un’irruzione negli uffici di Nvidia lo scorso anno.

Nvidia ha attirato l’attenzione delle autorità di regolamentazione da quando è diventata la maggiore beneficiaria del boom della spesa per l’intelligenza artificiale. I suoi chip, noti come unità di elaborazione grafica o GPU, sono apprezzati dagli operatori dei data center per la loro capacità di elaborare la grande quantità di informazioni necessarie per sviluppare modelli di intelligenza artificiale.

L’agenzia antitrust francese ha rifiutato di commentare a Bloomberg, così come NVIDIA, con sede a Santa Clara, in California.

Lunedì le azioni di Nvidia sono scese del 3,8% a New York prima di riprendersi sostanzialmente. Il suo valore è più che raddoppiato quest’anno, spingendo la valutazione dell’azienda a oltre 3 trilioni di dollari.

A settembre, le autorità antitrust francesi hanno fatto irruzione negli uffici di una società sospettata di adottare “pratiche anticoncorrenziali nel settore delle schede grafiche”. La società non era identificata all’epoca come Nvidia, ma da allora il produttore di chip ha riconosciuto che la Francia e altre entità stavano esaminando le sue pratiche commerciali.

Anche funzionari di Stati Uniti, Unione Europea, Cina e Regno Unito stanno controllando le sue operazioni, ha affermato Nvidia in un documento di febbraio.

“La nostra posizione nei mercati legati all’intelligenza artificiale ha portato a un crescente interesse per la nostra attività da parte delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo”, ha affermato all’epoca il produttore di chip.

Gli osservatori antitrust francesi hanno intervistato gli operatori del mercato sul ruolo chiave di Nvidia nei processori AI, sulla sua politica dei prezzi, sulla carenza di chip e sull’impatto sui prezzi. Lo scopo dell’irruzione negli uffici era raccogliere maggiori informazioni su possibili abusi di posizione dominante.

Le multe per violazione della legge antitrust francese possono arrivare fino al 10% del fatturato annuo globale di un’azienda. L’agenzia elenca la multa di 1,24 miliardi di euro (1,33 miliardi di dollari) nel 2020 come la più grande comminata dal 2011. Di questo importo, una multa di 1,1 miliardi di euro è stata inflitta ad Apple, mentre il resto è stato inflitto a due distributori.

A Bruxelles, la Commissione Europea sta raccogliendo informalmente opinioni sulla possibilità che anche Nvidia abbia violato le proprie regole antitrust, ma non ha ancora avviato un’indagine formale sul comportamento anticoncorrenziale.

A novembre, il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire aveva affermato che il dominio di Nvidia aveva causato “crescenti disuguaglianze” tra i paesi e soffocato la concorrenza leale. Ha detto che il 92% delle GPU provengono da Nvidia.

“Se si vuole che ci sia una concorrenza leale, è necessario avere molte aziende private e non una sola azienda che abbia la capacità di vendere tutti i dispositivi”, ha detto Le Maire.

–Con l’assistenza di Mackenzie Hawkins e Alan Katz.

(Gli aggiornamenti includono ulteriori informazioni sul raid a partire dal sesto paragrafo.)

