L'uragano Beryl si abbatte come una tempesta di categoria 4 pericolosa per la vita





L’uragano Beryl sta ruggendo attraverso le Isole Sopravvento come un uragano estremamente pericoloso di categoria 4, portando venti violenti, forti piogge e mareggiate pericolose per la vita dopo essere atterrato lunedì.

È l’uragano più forte conosciuto che abbia attraversato questa regione, secondo i dati della National Oceanic and Atmospheric Administration risalenti al 1851.

Beryl è atterrato poco dopo le 11:00 EDT sull’isola di Carriacou, nelle Grenadine, nel Mar dei Caraibi con venti massimi sostenuti di 150 mph. Lunedì la tempesta ha causato interruzioni di corrente, strade allagate e gravi inondazioni in alcune parti delle Grenadine, Grenada, Barbados e Tobago, secondo il National Hurricane Center.

L’arrivo di Beryl segna un inizio molto anticipato della stagione degli uragani nell’Atlantico. Domenica è diventata la prima Categoria 4 registrata nell’Oceano Atlantico e l’unica Categoria 4 nel mese di giugno. IL Vasca da bagno con acqua calda dell’oceano I fattori che hanno facilitato l’allarmante rafforzamento di Beryl sono una chiara indicazione che questa stagione degli uragani sarà tutt’altro che normale alla luce del riscaldamento globale dovuto all’inquinamento da combustibili fossili.

L’uragano Brill sta battendo i record per giugno perché l’oceano è ora caldo come di solito nel pieno della stagione degli uragani, ha affermato Jim Kossin, esperto di uragani e consulente scientifico presso la no-profit First Street Foundation.

“Gli uragani non sanno in che mese ci troviamo, conoscono solo l’ambiente che li circonda”, ha detto Kossin alla CNN “Beryl sta battendo i record per giugno perché pensa che siamo a settembre”.

Il calore dell’oceano che alimenta la potenza senza precedenti di Beryl “ha certamente un’impronta umana”, ha aggiunto Kosen.

• Beryl è un uragano pericoloso: La tempesta si trova vicino all’isola di Carriacou, parte di Grenada, e ha venti sostenuti di 150 mph e si sta muovendo verso ovest-nordovest a 20 mph. I venti con forza di uragano di Beryl si estendono per 40 miglia dal centro mentre i venti con forza di tempesta tropicale si estendono per circa 125 miglia.

• Tempeste e inondazioni potenzialmente letali: Centro nazionale degli uragani alla cautela “Un’ondata di tempesta pericolosa per la vita aumenterà i livelli dell’acqua da 6 a 9 piedi sopra i normali livelli di marea” quando Beryl approderà. Onde imponenti possono anche causare maremoti potenzialmente letali che minacciano piccole imbarcazioni e pescatori molto tempo dopo aver raggiunto la terraferma. Le inondazioni improvvise rappresentano una preoccupazione anche in alcune parti delle Isole Sopravvento e delle Barbados. Il primo ministro delle Barbados Mia Amor Mottley ha avvertito i cittadini di essere “estremamente vigili”.

• Avvisi sugli uragani: Barbados, Saint Vincent e Grenadine, Grenada e Tabacco. C’è un avviso di uragano in vigore per la Giamaica. Allerta tempesta tropicale in vigore per Martinica, Trinidad e Santa Lucia. L’allerta tempesta tropicale è in vigore per la costa meridionale della Repubblica Dominicana da Punta Palenque ovest fino al confine con Haiti, e per la costa meridionale di Haiti dal confine con la Repubblica Dominicana fino ad Anse de Hainaut.

• Centinaia evacuati: Più di 400 persone sono state ospitate nei rifugi contro gli uragani alle Barbados domenica sera, ha detto Ramona Archer-Bradshaw, responsabile dei rifugi del paese, all’affiliata CNN CBC News. Ha aggiunto: “Sono felice che le persone utilizzino i rifugi e se non si sentono a proprio agio nelle loro case, è meglio andare in un rifugio”.

Ricardo Mazalan/AFP Lunedì le onde hanno colpito le palme durante l’impatto dell’uragano Beryl su Hastings, Barbados.

• Stato di emergenza a Grenada: Il governatore generale di Grenada, Cécile LaGrenade, ha dichiarato lo stato di emergenza che resterà in vigore da domenica sera fino a martedì mattina. Tutte le attività dovranno chiudere tranne le forze di polizia, gli ospedali, le carceri, le discariche e i porti.

• Aeroporti chiusi: Gli aeroporti di Barbados, Grenada e St. Lucia sono stati chiusi domenica sera mentre Beryl si avvicinava. Un portavoce dell’aeroporto internazionale Maurice Bishop di Grenada ha detto che la riapertura è prevista martedì mattina. Anche l’aeroporto internazionale Grantley Adams di Barbados, l’aeroporto internazionale di Hewanorra a Santa Lucia e l’aeroporto George Charles hanno sospeso le operazioni.

• I fan della Coppa del mondo di cricket sono bloccati: Barbados ospita ancora tifosi di cricket provenienti da tutto il mondo che si sono recati sull’isola per la Coppa del Mondo T20, alcuni dei quali non potranno evacuare prima dell’arrivo di Birrell. Il primo ministro delle Barbados Mia Amor Mottley ha detto: “I nostri visitatori sono qui con noi. Alcuni di loro non partiranno fino a lunedì e martedì, e alcuni di loro non hanno mai attraversato un uragano o una tempesta prima”. Ha fatto appello ai residenti affinché forniscano supporto ai visitatori, se possibile.

Ricardo Mazalan/Pressa associata Lunedì l’uragano Beryl ha allagato una strada a Hastings, nelle Barbados.

Questa stagione è già iniziata in modo intenso poiché la seconda tempesta, la tempesta tropicale Chris, si è abbattuta vicino a Tuxpan, in Messico, al largo della costa del Golfo all’inizio di lunedì.

Beryl preannuncia un inizio allarmante per una stagione degli uragani che i meteorologi hanno avvertito sarà iperattiva – e l’attività da record di Beryl potrebbe essere un segno di ciò che verrà.

Beryl è il più antico uragano importante – definito come uragano di categoria 3 o superiore – verificatosi nell’Oceano Atlantico negli ultimi 58 anni. La rapida intensificazione della tempesta è molto insolita all’inizio della stagione degli uragani, secondo il direttore del National Hurricane Center Mike Brennan. È raro che si formino sistemi tropicali nel medio Atlantico orientale delle Piccole Antille a giugno, in particolare sistemi forti, poiché si sono verificati solo pochi sistemi tropicali. Secondo i registri della National Oceanic and Atmospheric Administration.

La tempesta non è solo all’inizio della stagione. Ora è il terzo grande uragano più antico dell’Oceano Atlantico. Il primo fu l’uragano Alma l’8 giugno 1966, seguito dall’uragano Audrey, che raggiunse lo status di uragano maggiore il 27 giugno 1957.

Beryl ha anche stabilito il record per l’uragano più orientale formatosi nell’Atlantico tropicale a giugno, superando il precedente record stabilito nel 1933.

L’Atlantico centrale e orientale in genere diventano più attivi in ​​agosto, in parte perché le temperature dell’oceano hanno il tempo di aumentare e alimentare i sistemi in via di sviluppo.

Tuttavia, quest’anno il bacino atlantico ha visto temperature dell’acqua più alte del normale e una diminuzione del wind shear a causa della transizione dalla stagione di El Niño a quella di La Niña, entrambi fattori che alimentano lo sviluppo tropicale.

“Beryl ha trovato un ambiente con acque oceaniche molto calde per questo periodo dell’anno”, ha detto Brennan.

Questi sistemi che si formano all’inizio dell’estate in questa parte dell’Atlantico sono un segno della prossima stagione attiva degli uragani, secondo Cerca da Phil Klotzbach, esperto di uragani e ricercatore presso la Colorado State University. In genere, le temperature oceaniche non sono abbastanza calde nei mesi di giugno e luglio per favorire la prosperità dei sistemi tropicali.

Servizio meteorologico nazionale I meteorologi lo prevedono Si prevede che in questa stagione si verificheranno tra le 17 e le 25 tempeste nominate, 13 delle quali sono diventate uragani.

“Questo è ben al di sopra della media”, ha osservato Brennan.

Monica Garrett, Jane Norman, Michael Rios, Marlon Sorto, Sandy Sidhu, Melissa Alonso, Isaac Yee, Eric Zirkle, Rachel Ramirez e Brandon Miller della CNN hanno contribuito a questo rapporto.