Il video della canzone “Lifetimes” di Katy Perry è sotto inchiesta

L’ultimo video musicale di Katy Perry, che la mostra mentre si diverte sulla spiaggia, è sotto inchiesta perché si trova in un’area che richiede un permesso per le riprese.

Il martedì comunicato stampa Il Ministero dell’Agricoltura delle Isole Baleari, in una nota scritta in catalano, ha affermato di aver avviato un’indagine sulla produzione di…età“Video musicale perché la società di produzione non ha richiesto il permesso per filmare nel Parco Naturale di Ses Salines. Il parco si trova tra le isole di Ibiza e Formentera al largo della costa della Spagna, ed è famoso per le sue dune di sabbia.

Il Ministero ha spiegato che questo caso non costituisce un reato ambientale.

secondo Il Guardiano E Cartellone pubblicitarioL’area riservata è circondata da corde.

USA TODAY ha contattato i rappresentanti di Perry e la società di produzione WeOwnTheCity per un commento.

Il video per il secondo singolo dal prossimo album di Perry “143” è stato rilasciato l’8 agosto, dopo il video musicale ampiamente stroncato di “Il mondo delle donneNella canzone “Lifetimes” – che Perry ha descritto in una recente dichiarazione come “una canzone sull’amore eterno” ispirata da sua figlia Daisy Dove Bloom – la pop star cavalca sul retro di una motocicletta, balla sulla spiaggia in bikini, e feste sul palco di Uno dei locali notturni delle isole spagnole.

Il video musicale è stato diretto da Stills (alias Matias Vasquez), che ha lavorato con Bad Bunny, Lil Nas

Anche Katy Perry deve affrontare una reazione negativa per ‘Women’s World’

Perry, che ha recentemente salutato “American Idol” dopo sette stagioni come giudice, si sta preparando a pubblicare il suo primo album da “Smile” del 2020, in uscita il 20 settembre.

In seguito alle critiche di Women’s World il mese scorso, Perry ha pubblicato un commento Bobina di Instagram con filmati dietro le quinte del set e sembrava difendere il progetto come un’opera parodia.

Ha commentato il video dicendo: “Puoi fare qualsiasi cosa, anche divertirti!”

“Ci stiamo divertendo un po’, è molto divertente e molto diretto”, ha spiegato nel video.

Nella clip, ha anche detto che il video aveva lo scopo di rappresentare in modo satirico lei e i ballerini che affermano che a loro “non importa dello sguardo maschile” quando “lo fanno davvero” e che stanno “davvero esagerando”.

Perry ha anche dovuto affrontare reazioni negative per la sua collaborazione musicale con Dr. Luke, il produttore e cantautore che Kesha ha accusato di violenza sessuale. Perry ha negato le accuse e ha accusato Kesha di diffamazione. Su Instagram, un utente ha commentato che lavorare con Dr. Luke sulla canzone “è una vera mancanza di rispetto per Kesha e per ogni donna nel mondo”.

Contributo: Brendan Morrow